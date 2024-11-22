نجيب ساويرس يثير تفاعلا بسؤال حول كيفية بناء قاعدة مشجعين لنادي زد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، تفاعلا بسؤال وجهه لمتابعيه حول كيفية بناء قاعدة جماهيرية لتشجيع نادي "زد" الذي يمتلكه وينشط في الدوري المصري الممتاز.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "جمعة سعيدة ..ممكن اقتراحات إزاي نبني قاعدة مشجعيين لنادي Z؟".

ورد عليه أحد المتابعين بقوله: "مثل نادي بيراميدز، وجبة و200 جنيه بتجيب نتيجة"، حسب زعمه.

ليرد رجل الأعمال المصري على المقترح بقوله: "اقتراح مرفوض".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع منشور رجل الأعمال المصري وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي: