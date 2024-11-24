دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز محمد صلاح هدفين، ساعد من خلالهما في فوز نادي ليفربول على منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 2/3، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدفا النجم المصري في الدقيقتين 65 و83 من زمن المباراة، بتسديدة داخل الصندوق ومن علامة الجزاء.

بهذه الثنائية، وصل صلاح للهدف رقم 100 مع "الريدز" خارج ملعب الفريق، وهو ثالث لاعب في نادي ليفربول يصل لهذا العدد من الأهداف، بعد إيان راش وروجر هنت.

كما وصل محمد صلاح (32 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 16 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.