دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه لم يكن للاتحاد أي دور في تحديد قيمة ومدة عقود اللاعبين السعوديين المحترفين بالخارج.

وفي سوق الانتقالات الصيفية الماضية، انضم السعودي سعود عبدالحميد لصفوف نادي روما الإيطالي، كما انتقل مواطناه مروان الصحفي وفيصل الغامدي لصفوف نادي بيرشكوت البلجيكي.

وخلال حواره مع القنوات الرياضية السعودية، سُئل المسحل عمّا إذا كان للاتحاد السعودي دور في آلية احتراف اللاعبين في الخارج، فأجاب قائلاً: "هذا الأمر يتعلق بعقد احتراف بين ناديين ولاعب ومن يمثل هذه الأطراف، لا نتدخل في عقد أي لاعب سواء داخلي أو خارجي".

وأضاف ياسر المسحل: "لا شك أنه عندما تشاهد الصحفي والغامدي يشاركان في الدوري البلجيكي ويساهمان في تحقيق نتائج إيجابية هذا أمر جداً مميز، وأيضاً أن يوقع سعود عبدالحميد عقداً مع نادي عريق، روما، لمدة 4 سنوات وحتى لو لم يشارك في البداية، هذا سيعود بالفائدة على اللاعبين السعوديين ويفتح الأبواب أمام احتراف المزيد من اللاعبين".

وتابع قائلاً: "نحن كاتحاد سعودي يهمنا أن تزيد دقائق لعب اللاعب السعودي، وتحديداً في دوريات عالية من حيث الاحتراف، هذا سيصب في صالح المنتخب الوطني".