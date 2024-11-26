ماذا قال رونالدو لإيلون ماسك بعد أن هنأه بفوز النصر على الغرافة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، بعد أن هنئه بفوز نادي النصر السعودي على نادي الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

كان رونالدو قد سجّل هدفين ساعد من خلالهما في فوز فريق "العالمي" على نظيره الغرافة بنتيجة 1/3، في مباراة احتضنها استاد البيت، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة الآسيوية.

وعقب المباراة، نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لقطات مصورة من المباراة، وعلّق قائلاً: "فوز كبير الليلة".

وحينها حرص الملياردير الأمريكي على تهنئة النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عامًا، إذ علّق على التدوينة بالقول: "مبروك".

وردّ رونالدو على تهنئة إيلون ماسك، الثلاثاء، إذ قال: "سعيد، لأن عينيك لديها الوقت لمشاهدة كرة القدم الجيدة".