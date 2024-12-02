بعد مشادة مع الشناوي ومعاقبته.. إمام عاشور يظهر في تدريبات الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك اللاعب إمام عاشور في تدريبات النادي الأهلي المصري، الاثنين، التي تأتي استعدادًا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

في وقت سابق، كان فريق "المارد الأحمر" عبر مديره الرياضي، محمد رمضان، قد فرض على عاشور غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار أمريكي) ومنعه من المشاركة في التدريبات، بسبب مشادة مع حارس المرمى محمد الشناوي، وفقًا لصحيفة بوابة الأهرام الحكومية.

حينها، أكد إمام عاشور على تقبله للعقوبة عبر حسابه في منصة إنستغرام، موضّحًا: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

وأفادت بوابة الأهرام أن عاشور أنهى عقوبته مما سمح له بالانخراط مجددًا في التدريبات، كما وافق الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على سفره مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا.