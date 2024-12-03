دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، صحة تقارير صحفية قد زعمت أن النادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في المرحلة المقبلة.

وكان صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول الإنجليزي في ختام منافسات الموسم الحالي 2025/2024، قد قال إنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

قال الخليفي لشبكة "سكاي ألمانيا"، ردًا على مزاعم بشأن رغبة ناديه بالظفر بخدمات محمد صلاح: "هذا ليس صحيحًا، إنه لاعب رائع ومدهش، لكننا لم نفكر فيه أبدًا، لأكون صادقًا"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "نحن نعلم أن كل الأندية ترغب في الحصول على خدماته، لكن هذه الشائعة عنا ليست صحيحة على الإطلاق".

وتابع: "هناك الكثير من الشائعات حول اللاعبين، لكننا واضحون للغاية، لدينا أحد أصغر الفرق في أوروبا (من حيث العمر)، إن لم يكن الأصغر، بمتوسط ​​أعمار يبلغ 22.5 عامًا، نحن نبني فريقاً للمستقبل مع مدربنا المذهل".

وأكمل ناصر الخليفي: "لدينا خطة طويلة الأمد مع هذا الفريق والمدرب، لاعبونا متحدون، إنها مجموعة رائعة تتمتع بأجواء رائعة، في رأيي، لدينا أفضل مدرب في العالم الآن، إنه يبني مشروعاً للمستقبل، النتائج مهمة، لكننا نركز على مشروعنا".

وأوضح الخليفي أنه "هناك دائمًا شائعات في وسائل الإعلام، إنهم يريدون بيع الصحف، لكنني أؤمن بمشروعنا ونظامنا ومدربنا وخطتنا".