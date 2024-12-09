مروان الصحفي ينهي صيامه التهديفي.. إليك ما قدمه أمام أندرلخت

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نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب السعودي مروان الصحفي هدفاً، خلال مباراة خسرها نادي بيرشكوت من أمام نظيره أندرلخت بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري البلجيكي.

وجاء هدف الصحفي من كرة رأسية، في الدقيقة السابعة من زمن المباراة، التي شهدت مشاركة مواطنه فيصل الغامدي.

وتمكّن مروان الصحفي من إنهاء صيامه التهديفي، إذ عجز عن هزّ الشباك في المباريات الثلاثة الماضية.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً للمساهمة التهديفية رقم 6 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، إذ سجّل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.