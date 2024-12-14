بعد مساهمته تهديفيًا أمام فولهام.. إنجاز جديد لصلاح مع ليفربول

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنع النجم المصري محمد صلاح هدفًا، ساعد من خلاله في تعادل نادي ليفربول مع نظيره فولهام 2/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقدم صلاح تمريرة حاسمة إلى زميله كودي غاكبو، الذي وضع الكرة برأسه في الشباك، عند الدقيقة 47 من زمن المباراة.

بهذه التمريرة الحاسمة، وصل محمد صلاح للأسيست رقم 100 مع فريق "الريدز" بمختلف المسابقات.

كما يعتبر النجم المصري، البالغ من العمر 32 عامًا، أكثر لاعب في مسابقة البريميرليغ يصنع 13 هدفًا في جميع بطولات الموسم الجاري 2025/2024.