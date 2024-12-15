ما توقعات أنشيلوتي لنتائج ريال مدريد في عام 2025؟

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن فريقه سيكون "أفضل بكثير" في العام المقبل، بعد أن عانى من سوء النتائج في الآونة الأخيرة بمختلف المسابقات.

أهدر فريق "الميرنغي" فرصة تصدر سلم ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا)، بعد أن تعثر بنتيجة التعادل 3/3 مع نظيره رايو فايكانو، السبت الماضي، في الجولة السابعة عشرة.

ويقع ريال مدريد في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.

قال أنشيلوتي عقب المباراة: "كنا متأخرين في النتيجة ثم تعافينا، بعد ذلك، تقدمنا ثم افتقرنا إلى الحزم، تقييم المباراة جيد، أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية لمدة ساعة، باستثناء الدقائق الأولى، لعب الفريق جيداً وابتكرنا فرصاً كثيرة، تقدمنا ثم عندما وصلنا للتعادل، واصلنا محاولة تحقيق الفوز حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "شاهدتُ فريقاً متضامناً ينافس بقوة لكنه لم يتمكن من الفوز بسبب الأخطاء، نحن على الطريق الصحيح، انتهت المباراة بالتعادل وعلينا التفكير في المباريات المقبلة، أنا راضٍ".

وتابع قائلاً: "أتطلع إلى المستقبل، وأرى أن عام 2025 سيكون إيجابياً للغاية، رغم أنني قد أكون مخطئاً، لكنه أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً للغاية، إذ أظهر اللاعبون الكثير من الرغبة والحماس".

وأكمل المدرب الإيطالي: "نحن ننافس على كل شيء نلعب من أجله، نؤدي بشكل جيد رغم الصعوبات العديدة التي واجهناها بسبب الإصابات".