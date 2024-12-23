نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد مايكل أوين، نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، بإمكانيات وقدرات اللاعب المصري محمد صلاح.

وتوقع مايكل أوين احتلال صلاح للمركز الأول على سلم ترتيب هدّافي "الريدز" على مر التاريخ، في حال جدد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في ختام منافسات موسم 2025/2024.

ويعد صلاح رابع هدّافي نادي ليفربول برصيد 229 هدفًا، خلف إيان راش وروجر هانت وجوردون هودسون.

وقال مايكل أوين (45 عامًا)، الذي سبق وأن لعب لأندية ريال مدريد ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وستوك سيتي أيضا، للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ): "الأرقام لا تكذب، من السهل جداً القول إن صلاح أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق في ليفربول".

وأضاف: "إنه لا يتباطأ، ولا يتوقف، وإذا وقع عقدًا جديدًا فسوف يكون ضمن الثلاثة الأوائل في وقت قصير".

وتابع: "بعد ذلك، ربما في يوم من الأيام، سيهدد الرقم القياسي الذي سجله إيان راش (الهداف التاريخي لليفربول)، لم أتخيل قط أنني سأقول ذلك".