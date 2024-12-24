بصورة وتعليق.. رونالدو يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الميلاد

نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

ونشر رونالدو عبر حساباته، منها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، صورة له من عطلته التي يقضيها في الوقت الحالي في منطقة مكسية بالثلوج، بالتزامن مع عيد الميلاد وتوقف المنافسات المحلية في المملكة العربية السعودية، وعلّق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

داخل الملعب، ستكون أقرب مباراة لكريستيانو رونالدو في 9 يناير/ كانون الثاني 2025، عندما يواجه نادي النصر نظيره الأخدود، على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن".

وشارك النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عامًا، في 19 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.