ملاكم محترف يباغت أفعى ويمسك بها في "المعركة الأكثر رعبًا" بحياته.. شاهد المفاجأة التي كانت تحتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، في قائمة الأكثر تأثيرا بعالم رياضة الملاكمة ضمن القائمة التي نشرتها مجلة "سبورتس إليستريتد" (Sports Illustrated) الأمريكية للعام 2024.

وذكرت القائمة عددا من إنجازات تركي آل الشيخ بتقريرها الذي تناولته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائلة: "تصدّر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة الشخصيات الرياضية الأكثر تأثيرًا في عالم الملاكمة لعام 2024، وفقًا لتصنيف مجلة Sports Illustrated (SI) الأمريكية، إحدى أبرز المجلات الرياضية في الولايات المتحدة.. ويأتي هذا التوجه امتدادًا للدعم الكبير وغير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تولي الرياضة اهتمامًا استثنائيًا بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، واستقطاب الفعاليات العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية".

وتابعت: "أصدرت المجلة قائمتها السنوية لأقوى الشخصيات وأكثرها تأثيرًا لهذا العام، التي تُعد مرجعًا رياضيًا عريقًا يمتد تاريخه لأكثر من 70 عامًا، حيث جاء آل الشيخ في المركز الأول، متقدمًا على أبطال العالم في الوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك، إلى جانب العضو المنتدب لشركة صلة راكان الحارثي".

وأضافت الوكالة: "كما ضمت القائمة اثنين من أبرز مروجي الملاكمة في العالم، البريطانيين إيديهيرن وفرانك وارن، بالإضافة إلى رئيس مجلس الملاكمة العالمي ماوريسيو سليمان."

وأشادت المجلة بجهود تركي آل الشيخ في تعزيز رياضة الملاكمة عالميًا، حيث ذكرت أن "جهوده وصلت في عام 2024 إلى آفاق جديدة، ما جعله يُعترف به كأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في الرياضة، مثل أفضل الملاكمين، وأهدافه الرياضية جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030‘".