نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا للمباراة رقم 500 مع مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ توليه المهام الفنية في النادي في يوليو/ تموز عام 2016.

ووصل غوارديولا لهذا العدد من المباريات بعد قيادته لفريق "السيتيسينز" في مواجهة ليستر سيتي، التي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين، على أرض ملعب "كينغ باور"، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ماذا قدم بيب غوارديولا خلال 500 مباراة مع نادي مانشستر سيتي؟

يعتبر الإسباني، البالغ من العمر 53 عامًا، ثاني مدرب يصل لهذا العدد، بعد المدرب ليز ماكدويل الذي قاد الفريق في 592 مباراة.

تحت قيادته، حقق الفريق الفوز في 362 مباراة مقابل الهزيمة في 75 في مباراة، في حين حقق التعادل في 63 مباراة، وسجّل 1211 هدفًا وتلقت شباكه 429 هدفًا.

وظفر بـ18 لقبًا، منها البريميرليغ وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وكان غوارديولا قد جدد عقده مؤخرًا مع فريق "السيتيسينز" لعامين إضافيين وتحديدًا حتى عام 2027.