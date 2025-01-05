دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على واقعة طرد فينيسيوس جونيور خلال مواجهة فالنسيا، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتلقى فينيسيوس البطاقة الحمراء بعد اعتدائه على حارس مرمى المنافس، ستول ديميتريفسكي، دون كرة، وحينها انفعل اللاعب البرازيلي غضباً على الحكم قبل خروجه من أرض الملعب.

وشهدت المباراة هُتافات من قِبل جماهير فالنسيا، المتواجدة في مدرجات ملعب "ميستايا"، ضدّ فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، الأحد: "لم تكن بطاقة حمراء، وإنما صفراء، ولهذا السبب نأمل ألا يغيب فينيسيوس عن المباريات، لا يمكنني أن أتخيل مدى صعوبة الأمور بالنسبة له، من الصعب جداً تحمل كلّ ما يحدث وكلّ الإهانات، الأمر ليس بهذه البساطة".

وأضاف: "يحاول فينيسيوس جونيور أن يتحسن، إنه حزين بشأن البطاقة الحمراء وقد طلب الاعتذار، لكن علينا التطلع إلى الأمام".

وتابع المدرب الإيطالي: "أرى ما يحدث وما حدث معه في الملاعب، لقد تحسن سلوكه كثيراً ولا يزال بإمكانه التحسن، لكن لا أحد شخص مثالي، إنه يقوم بالكثير من العمل وقد تحسن كثيراً، وهو اليوم أفضل لاعب في العالم".