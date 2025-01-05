نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على فوز المنتخب البحريني بلقب بطولة "كأس الخليج العربي" للمرة الثانية على مر تاريخه.

وظفر "الأحمر البحريني" باللقب بعد تغلّبه على نظيره العُماني بهدفين لواحد، في المباراة النهائية من البطولة بنسختها الـ26، التي نظمها الكويت.

وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت: "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى (ملك البحرين) والأشقاء في البحرين الفوز بـ خليجي 26".

وأضاف: "أشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة".