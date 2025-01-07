دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم المصري محمد صلاح على تصريحات أدلى بها جيمي كاراغر، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي السابق، خلال ظهوره الإعلامي الأخير.

والاثنين الماضي، نشر صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة له برفقة زميليه فيرجيل فان دايك وترنت ألكساندر أرنولد.

وتنتهي عقود الثلاثي مع فريق "الريدز" في ختام منافسات موسم 2025/2024، ليعتبر البعض من المتابعين أن التدوينة تحمل رسالة غامضة من صلاح حول مستقبل اللاعبين.

وطالب كاراغر كلّ من محمد صلاح وأرنولد بالاقتداء بقائد النادي، فان دايك، الذي يرفض الخوض في التفاصيل بشأن مستقبله.

قال جيمي كاراغر لشبكة "Sky Sports" البريطانية: "من الواضح أن هذه فترة مهمة حقاً لجميع اللاعبين الثلاثة، نحن نعلم ذلك، لكنني أعتقد أنه بدلاً من الحديث عن أرنولد وصلاح، ربما أود أن أشيد بفيرجيل فان دايك".

وأضاف: "أعتقد أنه ظهر كرجل دولة حقيقي، أعتقد ذلك من خلال الطريقة التي تعامل بها مع الأمر، لقد طُرحت عليه أسئلة، وأجاب عليها، إنه هنا، يريد الفوز بالدوري، يريد أن يبذل قصارى جهده من أجل ليفربول، وأتمنى أن يجدد".

وتابع قائلاً: "أعتقد أن الاثنين الآخرين (أرنولد وصلاح) يمكنهما أخذ ورقة من كتاب فان دايك".

وأعاد النجم المصري نشر تصريحات كاراغر عبر حسابه، وعلّق بالقول: "بدأتُ أعتقد أنك مهووس بي".

من جانبه، ردّ جيمي كاراغر على محمد صلاح، قائلاً: "لقد كنتُ مهووساً بك دائماً، آمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".