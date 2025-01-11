بنزيما يوضّح حقيقة اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، صحة مزاعم اعتزاله لعبة كرة القدم في ختام منافسات موسم 2025/2024.

كان بنزيما قد قضى قرابة 20 عاماً داخل المستطيل الأخضر، إذ بدأ بممارسة اللعبة الشعبية الأولى حول العالم في عام 2004.

وقال المهاجم الفرنسي لصحيفة "ماركا" الإسبانية، رداً على تقارير بشأن رغبته بتعليق حذائه: "لا أعرف من قال هذه الكلمات، إنها مجرد هراء، ليس لدي حدود لأقول إنني سأعتزل كرة القدم بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأضاف البالغ من العمر 37 عاماً: "أشعر أنني بحالة جيدة، جسدي بخير، أتدرب جيداً، وسأرى كيف أشعر كلّ عام".

وتابع: "أريد مواصلة الفوز، وفي رأسي أريد الفوز بلقب مع نادي الاتحاد، الأمر صعب لأن المستوى تحسن كثيراً (في السعودية) والفرق الأخرى أصبحت أقوى وأفضل من ذي قبل".

وأكمل كريم بنزيما: "الفريق يسير بشكل جيد، زملائي في الفريق يسيرون بشكل جيد، المشجعون يستمتعون، كلّ شيء مثالي، نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أشياء مهمة هذا الموسم، لا يزال الطريق طويلاً، على أرض الملعب أقدم كلّ ما لدي من أجل الفريق والجماهير، وآمل أن يكونوا راضين عما أقوم به".