دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على خسارة "الميرنغي" للقب كأس السوبر الإسباني بنسخته الـ41، التي أقيمت في الأراضي السعودية.

كان ريال مدريد قد تعرض للهزيمة من غريمه التقليدي، برشلونة، في المباراة النهائية من البطولة، بنتيجة 2/5، التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الأحد.

عقب المباراة، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "المباراة لم تكن جيدة منذ بدايتها، حاولنا أن نبحث عن الحلول، الخسارة مؤلمة، أنا حزين لأن المباراة لم تكن في صالحنا، من جانبنا حاولنا العودة في النتيجة (بعد وجود حالة طرد على حارس مرمى المنافس)، فكرنا بذلك ولم نفكر بشيء آخر".

وأضاف: "قلتُ قبل المباراة إنه علينا أن ندافع بشكل جيد، ولكن لم نفعل ذلك، برشلونة يستحق الفوز وهم دافعوا بشكل أفضل".

وتابع المدرب الإيطالي: "إنها ليلة سيئة، إنها خيبة أمل، نشعر بالحزن مثل جماهيرنا، لكن هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان يكون بإمكانك الفوز وفي أحيان أخرى عليك أن تتعلم من الهزيمة، يجب أن ننظر إلى الأمام".

وأوضح كارلو أنشيلوتي أن كيليان مبابي قدّم "أداءً جيدًا للغاية"، مما جعله اللاعب الأفضل في فريق "الميرنغي" خلال المباراة.