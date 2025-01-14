موعد ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي في 2025

نشر الثلاثاء ، 14 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في نادي إنتر ميامي الأمريكي خوض جولة تحضيرية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويتخلل الجولة التحضيرية التي ستكون في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 5 مباريات ودّية، على أن تكون المباراة الأولى أمام نادي كلوب أمريكا المكسيكي.

وستقام المباراة، التي ستشهد الظهور الأول لميسي في عام 2025، فجر 19 يناير/ كانون الثاني، على أرض ملعب "أليجانت" في لاس فيغاس.

ماذا قدم ليونيل ميسي في عام 2024؟

ظهر في 36 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لهذا العام.

على الصعيد الجماعي، لم ينجح هو وزملاؤه في نادي إنتر ميامي ببلوغ الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، إللا أنهم حققوا كأس درع المشجعين.

وظفر مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.