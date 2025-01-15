دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثّ بيتر كراوتش، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، على دفع إدارة نادي ليفربول مبالغ هائلة للنجم المصري محمد صلاح، من أجل تجديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد صلاح مع فريق "الريدز" في ختام منافسات الموسم الجاري 2025/2024.

وسبق وأن أعرب محمد صلاح عن شعوره بخيبة أمل لعدم تلقيه أي عرض لتجديد العقد، موضّحاً أنه أقرب للخروج من البقاء داخل أسوار "أنفيلد".

وقال كراوتش لشبكة "TNT Sports" البريطانية: "لدي انطباع بأن صلاح يريد البقاء، أعتقد أن الأمر كله مجرد لعبة، جميع لاعبي كرة القدم كانوا في هذا الموقف، إذ عندما تفاوضوا على عقد لم يكونوا في موقف أقوى من هذا".

وأضاف: "أعتقد أن أي نادٍ في العالم يرغب بمحمد صلاح، لكن استبداله سيكلفك أموالاً طائلة"، مؤكداً: "يبحث صلاح عن أموال هائلة، ولكن في رأيي يجب أن تعطيها له، حتى لو كان مدة العقد عامين أو ربما ثلاثة أعوام".

وأكمل بيتر كراوتش: "لا أستطيع أن أتخيل تراجع مستواه، أعتقد أنه جيد للغاية، لا أريد أن أقول: أعطوه ما يريده، لأن النادي أكبر من أي لاعب، كما رأينا، لاعبون مثل فرناندو توريس ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو، كنت تعتقد أنك لا تستطيع استبدالهم وفي النهاية غادروا".

وأردف: "لكن بالنسبة لي محمد صلاح هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، وأود أن يحصل على عقد جديد، سأكون مندهشاً للغاية إذا لم يُعرض عليه تجديد العقد".