دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز نادي ليفربول على مضيفه برينتفورد بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان النجم المصري محمد صلاح قد شارك في المباراة منذ دقيقتها الأولى، إلا أنه لم ينجح بهزّ شباك المنافس.

عقب صافرة النهاية، كان صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، من أوائل الأشخاص الذين غادروا المستطيل الأخضر.

ولم يتواجد صلاح مع أفراد فريق "الريدز" الذين ذهبوا نحو المشجعين، المتواجدين في المدرجات، ووجهوا لهم التحية نظرًا لدعمهم ومساندتهم للفريق خارج الديار.

وزعمت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يرغب بضم صلاح في الصيف المقبل، وبعد نهاية عقده مع نادي ليفربول.



