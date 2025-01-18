دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة للاعب المصري عمر مرموش مع جماهير ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

كان نادي آينتراخت فرانكفورت قد استبعد مرموش عن مواجهة نادي بوروسيا دورتموند، والتي انتهت بفوز الأول على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة "بوندسليغا".

وجاء استبعاد عمر مرموش من المباراة لوجود مفاوضات بين النادي الألماني ونادٍ آخر، لانتقال اللاعب إلى صفوف الأخير.

عقب المباراة، تواجد مرموش في المستطيل الأخضر وحرص على عناق أفراد النادي، قبل أن يتوجه نحو المشجعين المتواجدين في المدرجات.

وتبادل البالغ من العمر 25 عاماً التحية مع أنصار نادي آينتراخت فرانكفورت، كما رددوا هُتافات خاصة به.

واعتبر متابعون أن عمر مرموش ودّع زملاءه والجماهير، بعد أن بَاتَ قريباً من ارتداء قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقاً لموقع "يورو سبورت".