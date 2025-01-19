نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدا ريفالدو، نجم منتخب البرازيل السابق، منزعجاً من تصريح أدلى به مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، مؤخراً.

في ظهوره الإعلامي الأخير ووفقاً لموقع "يورو سبورت"، سُئل نيمار عن اللاعب الذي كان يمكن أن يحل محله في تشكيل منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم 2002.

وقال نيمار إنه كان سيأخذ مكان ريفالدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

وردّ ريفالدو على تصريح نيمار دا سيلفا، إذ كتب عبر حسابه على منصة إنستغرام: "سمعت نيمار يقول إنه في أيامه الذهبية كان بإمكانه اللعب في مكاني خلال مونديال 2002".

وأضاف: "بصراحة، أنا أدرك موهبته وجودته، وأعتقد أنه سيكون قادراً على التواجد في المنتخب الوطني (آنذاك)، لكن اللعب في مكاني هذه قصة أخرى".

وتابع: "مع كل الاحترام والإعجاب الذي أكنه له، أستطيع أن أقول على وجه اليقين بنسبة 100% أن هذا غير ممكن، في ذلك الوقت، كنتُ شديد التركيز والعزم والمتعطش للفوز باللقب العالمي، لدرجة أن لا أحد مهما كان جيداً في ذروة مسيرتي المهنية كان قادراً على أن يأخذ مكاني".

وأكمل نجم "السامبا" السابق: "أقول هذا بكل حب واحترام، ولكن أيضاً بثقة أولئك الذين عاشوا تلك اللحظة ويعرفون مدى صعوبة قتالهم ليكونوا أبطال العالم".

يمتلك ريفالدو 35 هدفاً في 76 مباراة دولية، وكان واحداً من عناصر الجيل الذهبي لمنتخب البرازيل، في حين سجّل نيمار 79 هدفاً في 128 مباراة.