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دجوكوفيتش يتلقى اعتذاراً بعد "إهانته" على هامش مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة

رياضة
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دجوكوفيتش يتلقى اعتذاراً بعد "إهانته" على هامش مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة
Credit: Kelly Defina/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى لاعب كرة التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش اعتذاراً من المذيع الأسترالي توني جونز، بعد أن أدلى بتعليقات ضدّه وُصفت بأنها "مهينة" و "مسيئة".

عقب فوزه على التشيكي يجي ليهيتشكا بثلاث مجموعات في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة، فاجأ دجوكوفيتش الحضور بعد أن رفض إجراء مقابلة صحافية روتينية على أرض الملعب.

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وكشف نوفاك دجوكوفيتش في وقت لاحق أن قرار الرفض جاء بسبب أن توني جونز، مذيع القناة التاسعة الأسترالية الناقلة للبطولة الحالية، سخر من الجماهير الصربية وأدلى بتعليقات "مهينة ومسيئة تجاهي" على الهواء مباشرة.

كان توني جونز قد وقف أمام الجماهير الصربية خلال مباراة سابقة لدجوكوفيتش في البطولة، وهتف قائلاً: "نوفاك مبالغ في تقديره"، موضّحاً أنه "أصبح من الماضي" ومطالباً بطرده من البطولة، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأصدر توني جونز اعتذاراً عبر القناة التاسعة الأسترالية، الاثنين، إذ قال: "آسف على أي عدم احترام، لقد تمّ تقديم هذه التعليقات على نشرات الأخبار ليلة الجمعة، والّتي اعتبرتها مجرد مزاح ودعابة، وهو ما يتسق مع ما أفعله".

وأضاف: "ومع ذلك، علمتُ صباح السبت من اتحاد التنس الأسترالي، عبر محيط نوفاك دجوكوفيتش، أنه لم يكن سعيدًا على الإطلاق بهذه التعليقات، اتصلتُ على الفور بمحيط دجوكوفيتش وقدمت اعتذاراً لهم قبل 48 ساعة عن أي عدم احترام شعر نوفاك أنني تسببت فيه".

وتابع: "على مر السنين كان هناك الكثير من البهجة والمرح والهراء مع الجماهير الصربية، وأعتقد أن هذا كان امتداداً لما حدث في السابق، لكن من الواضح تماماً أنه لم يتم تفسير ذلك بهذه الطريقة، أشعر بأنني خذلت الجماهير الصربية، ولا أقول هذا فقط من أجل الخروج من المتاعب، فأنا أشعر بصدق بحزن هؤلاء المشجعين".

وأشار توني جونز إلى أنه "تجاوز الحد" عندما قال "اطردوه"، مُوضّحاً: "لقد أثار هذا غضب نوفاك، وأنا أفهم ذلك تماماً، لقد كان موقفاً مؤسفاً وسبباً للقلق الشخصي لنوفاك، الأولوية الآن هي التركيز على التنس، لقد قدم مباراة رائعة وآمل أن يتمكن من التركيز على ذلك".

فيما قالت رابطة التنس الأسترالية: "نوفاك يعترف بأن الاعتذار تمّ تقديمه علناً، الآن هو يركز على مباراته المقبلة (أمام الإسباني كارلوس ألكاراز)".

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