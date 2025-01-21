أنشيلوتي يرد على تقارير حول رغبته في الرحيل عن ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، صحة تقارير صحفية زعمت رغبة المدرب الإيطالي في مغادرة أسوار "الميرنغي".

كان أنشيلوتي قد تعرض لانتقادات من بعض الجماهير، بسبب تذبذب نتائج حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة، لتزعم تقارير أن البالغ من العمر 65 عامًا في طريقه للرحيل عن منصبه.

قال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين نادي ريال مدريد ونظيره ريد بل زالتسبورغ النمساوي: "أريد أن أكون واضحًا للغاية، لن أقرر موعد رحيلي عن هذا النادي، أعلم أن هذا اليوم سيأتي، لكن متى سيأتي هذا اليوم، لا أعرف، لن أقرر، قد يكون غدًا، أو بعد المباراة التالية، أو بعد عام، أو بعد 5 أعوام".

وأضاف: "لدي هدف، سيكون فلورنتينو بيريز هنا لأربع سنوات (كرئيس للنادي)، إنه يعرفني جيدًا، وهدفي هو البقاء هنا لمدة أربع سنوات، يمكننا الرحيل معًا وسط لحظات عاطفية".

وتابع أنشيلوتي: "أشعر بأنني محبوب للغاية بكل معنى الكلمة، من جانب الجماهير والنادي ووسائل الإعلام، في بعض الأحيان يتم تضخيم الأمور، لكنني أريد أن أظل موضوعيًا وأتبع طريقي".

ويرتبط المدرب الإيطالي بعقدٍ مع فريق "الميرنغي" يمتد حتى يونيو/ حزيران 2026.