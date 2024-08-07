يبدو أن الجدل الدائر حول الملاكمة الجزائرية لم يفعل شيئًا لتثبيط حماس الجماهير التي خرجت مرة أخرى لتشجيع إيمان خليف، وبينما توجه خليف نداء لمنتقديها وتدعو إلى إنهاء التنمر، فإنها أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على الفوز.

ومع تنامي الخلاف حول جنسها، يبدو أن دعمها قد تزايد أيضًا كما حدث مع لين يو تينغ، الملاكمة التايوانية التي تم حظرها أيضًا من بطولة العالم من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف: "لدينا اختبارات جينية تظهر أنهما ذكران. لم نتحقق مما بين أرجلهما. هذا الأمر يخص الخبراء الطبيين. إذا شكك أي شخص فيما إذا كان قد ولدا بهذه الطريقة أم لا، فهذا ما يفعله الخبراء الطبيون".

وبعد ضغوط كانت بعيدة عن الحقائق وطويلة في الهذيان ضد اللجنة الأولمبية الدولية والألعاب نفسها، كان رد اللجنة الأولمبية الدولية سريعًا، حيث قال متحدث باسم اللجنة، مارك آدمز: "حاجة رياضة الملاكمة إلى اتحاد جديد لإدارة الملاكمة يظهر بوضوح إذا كنت بحاجة إلى أي دليل على الإطلاق على أن الاتحاد الدولي للملاكمة غير لائق لإدارة الرياضة".

ستتأهل خليف ولين الآن إلى الجولة التالية رغم اختبار الأهلية الذي أخضعتهما له اللجنة الدولية للرياضيين في عام 2023.