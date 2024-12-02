شاهد.. تدافع مميت خلال مباراة كرة قدم في غينيا يسفر عن سقوط ضحايا

أكد رئيس وزراء غينيا أن تدافع الجماهير في مباراة كرة قدم في البلاد تسبب في سقوط العديد من الضحايا، حيث أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين يتدافعون للخروج من الملعب المزدحم.

وقال رئيس الوزراء باه أوري في بيان: "الحكومة تدين الحوادث التي شوهت مباراة كرة القدم بين فريقي لابي ونزيريكوري بعد ظهر اليوم في نزيريكوري".

وأظهر مقطع فيديو حددته شبكة CNN مشجعين يتسلقون جدارًا أثناء محاولتهم الفرار من الملعب في نزيريكوري في جنوب شرق غينيا.

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