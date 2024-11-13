اندلاع أعمال عنف مرة أخرى بأمستردام.. شاهد لحظة إشعال النار في "ترام"

احتوت الشرطة اندلاعًا آخر للعنف في أمستردام، الاثنين. وتحققت شبكة CNN من مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في الترام بينما كان المهاجمون يهتفون بعبارات معادية للسامية.

يأتي هذا العنف بعد أيام من الاضطرابات في أمستردام والتي تصاعدت بشكل كبير حول مباراة كرة القدم، الخميس، بين فريق كرة قدم إسرائيلي وفريق كرة قدم هولندي. وبعد تلك المباراة، تعرض العشرات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين للضرب والإصابات.

وتصاعدت الاضطرابات في الأيام التي سبقت مباراة ليلة الخميس، عندما أظهرت مقاطع فيديو متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين إسرائيليين يهتفون بعبارات معادية للعرب، حتى أنهم أزالوا الأعلام الفلسطينية.

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