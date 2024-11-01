شاهد.. مشجعون يشعلون النار في حافلة ركاب بعد فوز فريقهم

شاهد.. مشجعون يشعلون النار في حافلة ركاب بعد فوز فريقهمرياضةنشر الجمعة، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2024بعد فوز فريق "دودجرز" على فريق "نيويورك يانكيز" بنتيجة 7-6 في المباراة الخامسة في بطولة العالم لكرة القاعدة، أشعل حشد من المشجعين النار في حافلة ركاب، رغم التحذيرات العامة من قبل سلطات إنفاذ القانون.وأيضًا.. لاعب ركل مشجعاً اقتحم الملعب.. أعمال شغب خلال مباراة بالدوري العراقيسببت أزمة دبلوماسية.. قصة مباراة مصر والجزائر من 1989 إلى 2009لكم وركل خلال مباراة يثير ضجة في تركيا.. وأردوغان يتابع حالة الحكم الصحية في المستشفىقراءة المزيدأمريكارياضةشغب الملاعب