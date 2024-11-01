شاهد.. مشجعون يشعلون النار في حافلة ركاب بعد فوز فريقهم

بعد فوز فريق "دودجرز" على فريق "نيويورك يانكيز" بنتيجة 7-6 في المباراة الخامسة في بطولة العالم لكرة القاعدة، أشعل حشد من المشجعين النار في حافلة ركاب، رغم التحذيرات العامة من قبل سلطات إنفاذ القانون.

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