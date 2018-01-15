دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على موقع بناء يبعد حوالي 50 كيلومتراً عن العاصمة الفلبينية مانيلا، بدأت أعمال البناء لتشييد بلدة جديدة كلياً، يبلغ حجمها 346 فداناً.

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ولكن، موقع البناء هذا يبدو مثل مواقع البناء التي اعتدنا عليها، إذ أن الجزء الأكبر من أعمال البناء لهذا المشروع، يتم العمل عليها في موقع آخر.. وغالبية منازل مشروع "باتولاو آرتسكبي،" هي منازل مسبقة الصنع، تجهز في مصانع منفصلة، وتنقل لتُبنى داخل مساحة المشروع.

ومن المتوقع، أن يُجهز المشروع بحلول العام 2020، وسيتكون من ستة آلاف منزل، بـ12 تصميماً مختلفاً، يُشرف عليه بعض أشهر وأكبر الأسماء في عالم التصميم الداخلي والهندسة المعمارية في الفلبين والعالم.

ولكن، نظراً لأن مفهوم المنازل مسبقة الصنع بدأ لتوفير مساكن كبيرة خلال فترة قصيرة بأسعار معقولة، يبقى السؤال عن الهدف من وراء تعاون هذه البلدة الجديدة مع ألمع الأسماء في عالم التصميم؟

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ويشرح المصمم الهولندي مارسيل واندرز أن الاعتماد على نهج واسع وإنتاج الكثير من هذه المنازل الجاهزة، يزيد من الطلب عليها، ويزيد من سهولة التصنيع، وتوفير المنازل أيضاً، مضيفاً أن "مشكلة المنازل المجهزة مسبقاً، هو العمل الكبير الذي ينبغي القيام به، مثل إمدادات الكهرباء، والماء، ونظام الصرف الصحي. لذا فكرنا، لماذا لا نصنع نموذجاً مبدئياً يمكن للشركات المطورة شرائه وبيعه؟"

وتتراوح أسعار المنازل المتوفرة في المشروع بين حوالي 2.5 مليون بيزو فيليبيني، أي ما قيمته 50 ألف دولار، للمنازل الأصغر حجماً، والمنازل الأكبر حجماً والتي قد يبلغ سعرها حوالي 26 مليون بيزو، أي ما قيمته أكثر من مليون دولار.

ولا شك، بأن النظرة العامة تجاه المنازل المصممة مسبقاً باتت تختلف عما كانت عليه في الماضي، إذ أن الاهتمام بها تزايد، واُضيفت فئة جديدة إليها، أي فئة المنازل مسبقة الصنع الفاخرة.

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تعرّفوا أكثر إلى بعض هذه التصاميم في معرض الصور أعلاه: