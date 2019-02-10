أيهن أكثر إثارة؟ حسناوات عروض الأزياء يجتمعن بأسبوع نيويورك للموضة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اجتمعت أبرز عارضات الأزياء في العالم في مدين نيويورك، لتقديم آخر ما توصلت إليه صيحات الموضة بنظر أرفع وأبرز المصممين في العالم، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منهن، لتشاركونا رأيكم بأيهن كان الأكثر جمالا وتألقا؟

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