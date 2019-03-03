دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو لإمام الحرم المكي الأسبق، عادل الكلباني، وهو يرتدي العقال على الهواء، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حكم ذلك عند رجال الدين وما جرت عليه العادات والتقاليد في المجتمع السعودي.

ارتداء الكلباني للعقال جاء خلال مقابلة أجرتها معه "ترند السعودية" بتاريخ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، حيث قال خلال وضع العقال على رأسه بطلب من مقدم البرنامج: "أخاف يعتبرونها فتوى، يقولوا الكلباني يفتي بجواز لبس العقال.. ما في مشكلة بالعقال.. خلص انتو ساوها فتوى بعد.."

من جهته قال الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، في مقابلة أجراها على قناء MBC، السبت: "جرت العادة من عهد أبي يوسف قاضي القضاء في زمن العباسيين أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يُعرفون به عن الناس، من سبقنا في هذه البلاد مثل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه ثم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمة الله عليهم جميعا مضوا على هذا الأمر ولم يكونوا يلبسوا العقال فتبعهم من ينتسب إلى العلم على مثل هذا الحال.."

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وتابع قائلا: "لا توجد أي غضاضة ابدا في لبس العقال بل الأقرب إلى لبسه أفضل، يعني نحن العلماء لا يلبسونه، وفي ظني لو لبسوه لكان أكمل، لكن مضى هذا الأمر والآن ما هي الشهرة، الشهرة هي أن تخالف الحال فإذا جاء عالم ولبسه يعني وكأنه يريد أن يشتهر به، وإذا تركه غير العالم فلأنه أراد أن يشتهر"، ملقيا الضوء على أن لبس العقال "ليس حراما أو شبهة وللسعوديين فخرا".

ويذكر أن لبس الكلباني للعقال أثار جدلا وتعليقات بين المغردينن نستعرض لكم أبرزها: