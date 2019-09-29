دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل الحب الأبدي موجود حقاً؟ سؤال يراهن على إجابته العديد من الأشخاص، فبينما لا يؤمن البعض بخلوده، نجحت المصورة الهندية، سوجاتا سيتيا، في تغيير وجهات نظر غالبية الناس.

وخلال السنوات الخمس الماضية التي شغلتها سيتيا كمصورة للعائلات والأطفال، لاحظت أنه لم يسبق أن التقطت صوراً للأجداد، الأمر الذي دفعها للظن بأن أمراً ما غير صائب.

ولطالما كانت علاقة المصورة الهندية مع جدها وجدتها قوية، مما غرس فيها الحاجة لإعادة تكوين هذه المشاعر. بداية، أدارت سيتيا ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي في عدة بلدان، بحيث يوثق الطلاب في ورش العمل صور الأجداد، ومن ثم تقديم صورهم الخاصة كهدية لهم.

وبالتالي، كان لورش العمل هذه دوراً في اتجاه العديد من طلابها إلى تصوير الأزواج المسنين في جميع أنحاء العالم.

يبقى السؤال.. كيف كانت ردة فعل الأزواج المسنين بعد أن طرحت سيتيا فكرة جلسة التصوير عليهم؟

وغالباً ما تكون ردود فعل الأزواج المسنين هو الضحك أولاً. وبمزيج من الفكاهة، والخجل، والحماس السري، لا يتخيل الأجداد تلقي هكذا طلب على الإطلاق بعمر الـ 80 عاماً.

وفي صور يظهر بها الأجداد كثنائي متزوج حديثاً، لم تضطر سيتيا إلى توجيه أي إرشادات قبل جلسة التصوير، سوى أن يعبر الزوج عن حبه. فكل ما كان على المصورة الهندية فعله، هو أن تضع الكاميرا ومعدات الإضاءة في موقعها الصحيح.

وخلال حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة الهندية: "يجب أن أكون حذرة للغاية أثناء التصوير، فبعضهم يعاني من الخرف، وليس بوسعهم فهم سبب قدومهم إلى جلسة التصوير"، مضيفة أن "البعض الآخر يعاني من عضلات ضعيفة، لذا يجب أن أتأكد من جلوسهم بوضعيات مريحة".

وفيما يتعلق بردة فعل الناس حول جلسات تصوير المسنين، شارك العديد من الأشخاص قصص حب ذويهم وأجدادهم مع المصورة الهندية، إلى درجة جعل المصورة عاجزة عن الكلام.

وستقوم المصور الهندية بزيارة مدينة دبي للإشراف على أحد الصفوف الفوتوغرافية، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. واليوم، تعمل سيتيا على التقاط المزيد من الصور الفوتوغرافية، وبالتحديد الأصدقاء المسنين.