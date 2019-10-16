ارتدت اللون الأخضر في باكستان..هكذا بدت كيت ميدلتون في جولتها الملكية

نشر الأربعاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ وصولها إلى باكستان برفقة زوجها، الأمير ويليام، يوم الإثنين، تزينت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بإطلالات خلابة غلب عليها اللون الأخضر.

ووصل دوق ودوقة كامبريدج إلى باكستان يوم الإثنين، كجزء من رحلة ملكية في البلاد تستمر لـ5 أيام.

ويوم الثلاثاء، تألقت ميدلتون برداء أخضر اللون وصل إلى ركبتيها لدى زيارتها لمقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء باكستان، عمران خان.

دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

وأكملت الدوقة إطلالتها بسروال واسع أبيض اللون، وحذاء بكعب عالي تماشى لونه الأخضر مع لون حقيبتها الصغيرة.

دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في إسلام أباد، باكستان.

وأسدلت الدوقة على كتفها وشاح أخضر اللون من تصميم علامة "Bonanza Satrangi" الباكستانية.

We warmly welcome Prince William and Duchess Kate Middleton to Pakistan. It's an absolute bliss to see the Duchess... Posted by Bonanza.Satrangi on Tuesday, October 15, 2019

وفي مساء اليوم ذاته، حضرت الدوقة حفل استقبال خاص استضافه المفوض السامي البريطاني، توماس درو، في نصب باكستان التذكاري.

دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، خلال اليوم الثاني من جولتهما الملكية في باكستان.

وخرجت الدوقة من عربة "توك توك" برفقة الأمير ويليام وهي ترتدي فستاناً طويلاً وصل إلى الأرض، ويتمتع بأكمام طويلة.

دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، خلال حفل استقبال خاص استضافه المفوض السامي البريطاني، توماس درو، في نصب باكستان التذكاري.

وكان الفستان بأكمله مغطى بتفاصيل برّاقة ومتلألئة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية لدوق ودوقة كامبريدج للبلاد.

وتهدف الزيارة إلى تكريم العلاقة التاريخية بين بريطانيا وباكستان، وهي تركز على إظهار باكستان لما هي اليوم، أي كدولة "ديناميكية وطموحة"، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون في "إنستغرام".

وأظهر الثنائي دعمهما لتعليم النساء من خلال زيارتهما لمدرسة للإناث في إسلام أباد، والتي كانت أول محطة لهما خلال جولتهما في باكستان.