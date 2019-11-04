الكشف عن أغلى حذاء بالعالم في دبي.. ما الذي يجعله باهظ الثمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرتبط اسم دبي بكل ما هو فاخر. ولذلك، ليس من المستغرب أن يتواجد فيها أيضاً الحذاء الأغلى في العالم. وكشف المصمم الإيطالي، أنتونيو فيتري، مؤخراً عن حذاء بكعب عالي يُدعى "The Moon Star Shoes" على متن يخت في دبي. وتبلغ قيمة الحذاء 19.9 مليون دولار، أي أكثر من 73 مليون درهم. ولكن، ما الذي يجعله باهظ الثمن؟

ولدى تعريفه عن نفسه، قال فيتري لموقع CNN بالعربية إن "مصطلح مستحيل لا يُوجد في معجمي".

كشف المصمم الإيطالي، أنتونيو فيتري، مؤخراً عن حذاء بكعب عالي في دبي يُدعى "The Moon Star Shoes". ووصف المصمم الحذاء بأنه الأغلى في العالم.

ولا يتبين ذلك من خلال أحدث تصاميمه، أي حذاء "The Moon Star Shoes" فحسب، بل العديد من القطع الأخرى مثل تصميمه لأول حذاء من الذهب بعيار 24 قيراطاً، وفقاً لما قاله، والذي كشف عنه في عام 2016.

ويؤكد المصمم أن الفلسفة الكامنة وراء تصاميمه الإيطالية والمصنوعة يدوياً بسيطة جداً، وهي "تقديم المشاعر"، مشيراً إلى أن تصاميمه ليست مجرد إكسسوارات للأزياء، بل هي أعمال فريدة تعكس كيان الشخص الذي يرتديها بشكلٍ خلاّق.

برج خليفة كمصدر للإلهام

ولطالما أراد المصمم صنع أغلى حذاء في العالم منذ عام 2017، ولكن سبقته إلى ذلك مصممة من لندن عند كشفها عن حذاء سعره 15.5 مليون دولار.

وشجع ذلك المصمم على تحقيق هدفه، وسرعان ما أخذ فيتري الإلهام من برج خليفة الأطول في العالم، وذلك عندما رأى المنظر البديع للنافورة الراقصة ليلاً من الطابق الـ154.

وصف المصمم الإيطالي، أنتونيو فيتري، الحذاء بأنه لا يعُد الأغلى في دبي فحسب، بل في العالم أيضاً.

وعند النظر إلى الحذاء، سيرى المرء أن تصميمه يُشبه تصميم البرج الأعلى في العالم، بينما تتخذ الحلقات المزدانة بالألماس شكل النافورة الراقصة بجانب برج خليفة.

تبلغ قيمة الحذاء 19.9 مليون دولار، أي أكثر من 73 مليون درهم

وتم الكشف عن الحذاء بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول على ضمن فعالية "MIDE"، أو " Made in Italy, Designed in Emirates"، على متن يخت في منطقة دبي مارينا.

وأكّد فيتري أن تصميمه لا يعُد الحذاء الأغلى في دبي فحسب، بل في العالم أيضاً.

كلفته تفوق 73 مليون درهم.. ما السبب؟

ويتزين الحذاء بـ30 قيراطاً من الألماس، وقطعة صغيرة من نيزك تم اكتشافه في الأرجنتين في عام 1576.

يتزين الحذاء بـ30 قيراطاً من الألماس، وقطعة صغيرة من نيزك تم اكتشافه في الأرجنتين في عام 1576.

وأشار المصمم إلى أن تحويل الحذاء من مجرد فكرة إلى حقيقة كانت عملية مليئة بالتحديات.

قال المصمم إنه استوحى تصميم الحذاء من برج خليفة والنافورة الراقصة بجواره.

وإضافةً إلى ذلك، تطلب تصميم تفاصيل النافورة الكثير من العمل الدقيق.

ودمجت عملية صنع الحذاء ما بين القديم والحديث، وشرح فيتري ذلك قائلاً بأنه جمع تقاليد الصناعة اليدوية الإيطالية مع التكنولوجيا الحديثة، مثل التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

حذاء "The Moon Star Shoes" للمصمم الإيطالي أنتونيو فيتري.

وأّكد فيتري أن الحذاء يثعرض للبيع، وأنه واثق من أن الأشخاص سوف يعجبون بالحذاء ليس بسبب جماله فقط، بل بسبب كل الجهد المبذول لتحويله إلى حقيقة.