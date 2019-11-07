كيندال جينر تتحول إلى "جنية الغابة" بلمسة كويتية في عيد ميلادها

بين جيجي حديد وكيندال جينير.. من عارضة الأزياء الأعلى أجراً؟

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- احتفلت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيندال جينر بعيد ميلادها، بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإطلالة "خيالية"، من أنامل مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي.

جنية الغابة

وشاركت جينر متابعيها البالغ عددهم 118 مليون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بلقطات من الحفلة التنكرية الخاصة بعيد ميلادها، والتي تبرز إطلالتها التي تشبه القصص الخيالية.

وارتدت جينر، والتي أتمت عامها الـ24 بداية هذا الأسبوع، فستاناً ذهبياً قصيراً ولامعاً، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، للحفلة التي حضرها العديد من المشاهير.

وتحولت شخصية تلفزيون الواقع إلى "جنية الغابة"، بحسب التعليق الذي أرفقته مع الصور التي نشرتها عبر حسايها الرسمي على موقع "انستغرام".

كيندال جينر تعتلي حصاناً أبيض بحفلة التنكر الخاصة بعيد ميلادها

ومن أجل الحصول على إطلالة "جنية الغابة"بحفلها التنكري، تزينت جينر بأجنحة ذهبية وبرّاقة وتاج رأس متفرع.

ونشر مصمم الأزياء الكويتي، والذي يعرف باسم "جسميكو"، يوسف الجسمي، صوراً للعارضة الأمريكية من حفلة عيد ميلادها، وكان من ضمنها صورة وهي تستعرض إطلالتها مع حصانين، وأرفق معها هذا التعليق: "كيندال جينير تتألق من كوكب الشرق جسميكو".

والجدير بالذكر أن الجسمي يعد من الأسماء الرائدة في مجال تصميم الأزياء الراقية بالشرق الأوسط، و صمم أزياءٍ لعدد من المشاهير، ومن بينهم مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، وشقيقة جينير، نجمة تلفزيون الواقع، كايلي.