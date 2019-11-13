أجمل لقطات التصوير للمباني المعمارية لعام 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد التصميم المعماري بمثابة نوع فريد من أنواع الفنون التي تعكس إبداع ورؤية المهندسين المعماريين، وهناك العديد من المباني بتصاميم مميزة والتي تستحق أن تخلدها عدسات المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي المعماري.
ومن بين لقطات التصوير الفوتوغرافي للمباني المعمارية الأكثر تميزاً لهذا العام، تم اختيار لقطة جوية لبرج مراقبة في الدنمارك، ولقطة لمتحف الفنون "The Twist" في النرويج، ولقطة لناطحة سحاب تهيمن على أفق مدينة شنجن الصينية.
وتنضم 21 مشاركة أخرى إلى تلك اللقطات في مرحلة التصفيات النهائية لجوائز التصوير المعماري السنوية، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مهرجان العمارة العالمي (WAF)، والذي سيقام في العاصمة الهولندية أمستردام في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وصرح مهرجان "WAF" في بيان صحفي أن القائمة النهائية التي أُعلن عنها هذا الأسبوع تعرض أفضل المشاركات من بين ألفين مشاركة قادمة من أكثر من 40 دولة، وتأتي نحو ثلث المشاركات من المملكة المتحدة، على الرغم من أن المتأهلين للمرحلة النهائية ينتمون إلى أماكن بعيدة مثل الصين، والولايات المتحدة، ورومانيا، وكولومبيا.
وتشمل المشاركات لقطات لأشهر أعمال الهندسة المعمارية في العالم، بما في ذلك برج جنرالي للمصممة المعمارية الراحلة زها حديد في ميلانو، وهيكل "Vessel"، أو الوعاء في نيويورك، وهو معلم يشبه قرص العسل من تصميم البريطاني توماس هيذرويك للافتتاح الجديد لمشروع تطوير ساحة هدسون في نيويورك.
وتنقسم الجوائز إلى 6 فئات تمتد إلى الخارج والتصميم الداخلي وحتى الصور التي التُقطت بواسطة الهواتف النقالة. وسيتضمن التصويت على 4 من الفئات الـ6 من قبل الحاضرين في المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام في ديسمبر/كانون الأول.
وسيتم اختيار الفائز بالجائزة الأولى من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مهندسين وشخصيات بارزة في الصناعة. وفاز المصور المعماري باول بانيشكو بالجائزة الأولى في العام الماضي عن لقطته المذهلة لمتحف "Long" في West Bond بشنغهاي.