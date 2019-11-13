أجمل لقطات التصوير للمباني المعمارية لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد التصميم المعماري بمثابة نوع فريد من أنواع الفنون التي تعكس إبداع ورؤية المهندسين المعماريين، وهناك العديد من المباني بتصاميم مميزة والتي تستحق أن تخلدها عدسات المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي المعماري.

تأهلت صورتان لمتحف "The Twist" في النرويج إلى المرحلة النهائية، وإحداهما هذه اللقطة للمصور الروماني لوريان غينيتو

ومن بين لقطات التصوير الفوتوغرافي للمباني المعمارية الأكثر تميزاً لهذا العام، تم اختيار لقطة جوية لبرج مراقبة في الدنمارك، ولقطة لمتحف الفنون "The Twist" في النرويج، ولقطة لناطحة سحاب تهيمن على أفق مدينة شنجن الصينية.

تأهل المصور ماركو دي جروت من هولندا للمرحلة النهائية عن لقطته الجوية لبرج المراقبة "كامب أدفينشر" في الدنمارك

وتنضم 21 مشاركة أخرى إلى تلك اللقطات في مرحلة التصفيات النهائية لجوائز التصوير المعماري السنوية، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مهرجان العمارة العالمي (WAF)، والذي سيقام في العاصمة الهولندية أمستردام في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تتضمن فئة التصوير باستخدام الهواتف النقالة لقطة المصور تان شياو لسرادق خشبي واسع في مدينة شيان الصينية، بواسطة جهاز أيفون X

وصرح مهرجان "WAF" في بيان صحفي أن القائمة النهائية التي أُعلن عنها هذا الأسبوع تعرض أفضل المشاركات من بين ألفين مشاركة قادمة من أكثر من 40 دولة، وتأتي نحو ثلث المشاركات من المملكة المتحدة، على الرغم من أن المتأهلين للمرحلة النهائية ينتمون إلى أماكن بعيدة مثل الصين، والولايات المتحدة، ورومانيا، وكولومبيا.

لقطة للمصور ماركو تاغليارينو تبرز تفاصيل تصميم برج صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد في ميلانو، إيطاليا

وتشمل المشاركات لقطات لأشهر أعمال الهندسة المعمارية في العالم، بما في ذلك برج جنرالي للمصممة المعمارية الراحلة زها حديد في ميلانو، وهيكل "Vessel"، أو الوعاء في نيويورك، وهو معلم يشبه قرص العسل من تصميم البريطاني توماس هيذرويك للافتتاح الجديد لمشروع تطوير ساحة هدسون في نيويورك.

لقطة المصور جوان مونيوس أرانجو لهيكل Vessel، المعلم الجديد في تطوير ساحة "هدسون ياردز" في نيويورك

وتنقسم الجوائز إلى 6 فئات تمتد إلى الخارج والتصميم الداخلي وحتى الصور التي التُقطت بواسطة الهواتف النقالة. وسيتضمن التصويت على 4 من الفئات الـ6 من قبل الحاضرين في المهرجان الذي يستمر لمدة 3 أيام في ديسمبر/كانون الأول.

جاء نحو ثلث من المشاركات في المسابقة من المملكة المتحدة، بما في ذلك لقطة المصور توماس نولز داخل متحف فكتوريا وألبرت في لندن

وسيتم اختيار الفائز بالجائزة الأولى من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مهندسين وشخصيات بارزة في الصناعة. وفاز المصور المعماري باول بانيشكو بالجائزة الأولى في العام الماضي عن لقطته المذهلة لمتحف "Long" في West Bond بشنغهاي.