كيف تجربة العيش فيها؟ تعرّف إلى 8 منازل بُنيت في أماكن "مستحيلة"

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

إيما واتسون بشكل جديد في مشروع "البحث عن جولييت"

هذا الرجل يرتدي الأحمر والأبيض فقط.. فما سر هذا الاختيار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليس التجانس مع الطبيعة في مجال العمارة أمراً سهلاً، ويمكن ذلك أن يشكل تحدياً كبيراً، وخصوصاً عند مواجهة المنحدرات الحادة والجبال، وغيرها من التضاريس.

وإليك 8 أمثلة على منازل تغلبت على البيئة الصعبة التي تُحيط بها لتقدم تجارب استثنائية لمالكيها والمتفرجين أيضاً على حدٍ سواء.

"Cliff House" في نوفا سكوشا، كندا

"Cliff House" في نوفا سكوشا، كندا.

يتدخل هذا المنزل بشكل مبتكر ومرح مع المشهد الطبيعي الذي يُحيط به. ومن التل، يبدو المنزل طبيعياً، ولكن من الساحل، ستتمكن من رؤية أنه موجود على منحدر.

وتوفر البنية الفولاذية للهيكل دعماً قوياً، وهو مُثبت إلى الجرف، بينما تبعث العناصر الخشبية مشاعر الدفئ من الداخل والخارج.

"Hirafu"، هوكايدو، اليابان

"Hirafu"، هوكايدو، اليابان.

صمم المعماريون وراء منزل العطلات الفريد هذا في هوكايدو، وهي ثاني أكبر جزيرة في اليابان، على شكل حرف "L"، وذلك لربطه مع التلة.

ويقف مكعبان فوق بعضهما البعض، ما يعطي انطباعاً ديناميكياً يجعل المرء يظن أن الهيكل بأكمله قد ينزلق على المنحدر.

ويقع مدخل المنزل والمساحات الخاصة في المكعب السفلي، بينما يتضمن المكعب العلوي غرف المعيشة والمطبخ، ويتكون الهيكل من الخرسانة المسلحة.

"House on the Cliff"، أليكانتي، إسبانيا

"House on the Cliff"، أليكانتي، إسبانيا.

بُني هذا المنزل في منحدر شديد الانحدار. وألهمت طبيعة الأرض غير الاعتيادية والمعقدة بناء هيكلٍ مبتكر وثلاثي الأبعاد.

وصُنع هذا المنزل من الخرسانة، وهو معزول تماماً من الخارج، وهو في الوقت ذاته مغطى بجص الجير الأبيض، والذي اختاره المعماريون لمرونته وسلاسته.

"Qiyunshan Tree House"، شيونينغ، الصين

"Qiyunshan Tree House"، شيونينغ، الصين.

هذا الهيكل ليس مبنياً على شجرة، ولكنه يقف بشموخ بارتفاع يصل إلى 11 مترا بين غابة من أشجار الأرز الحمراء في مقاطعة آنهوي شرق الصين.

ويؤدي الدرج الحلزوني للهيكل إلى غرف بسيطة مع نوافذ واسعة تعمل كإطار للمناظر الخلابة للمنطقة.

وصُممت غرف النوم وغرفة المعيشة لتكون صغيرة عن قصد، إذ أراد المهندسون المعماريون إنشاء مساحات مراقبة بدلاً من منزل عائلي واسع.

"Villa Escarpa" ، الغرب، البرتغال

"Villa Escarpa" ، الغرب، البرتغال.

يُعد هذا الهيكل عملاقاً هندسياً أبيض اللون يتوازن على جرف حاد مطل على قرية برايا دا لوز. و تمحورت فكرة هذا التصميم حول خلق انطباع أن المنزل يطفو فوق المشهد الطبيعي.

وساهم في ذلك إضافة شرفة على السطح، ما يُضيف انطباعاً بخفة الهيكل.

ولا يُعد هذا الهيكل جذاباً فحسب، فهو متين، وهو أمر مهم في وجه الرياح في المنطقة.

"Slice and Fold House"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

"Slice and Fold House"، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

يُمثل هذا المنزل قطعة من الأوريغامي مطوية بعناية. ويُجسد المبنى تلاعباً رائعاً بين الخطوط الحادة ذات الزوايا، والفتحات من مختلف الأحجام، والتي تسمح للضوء بملء كل غرفة.

وتتكون واجهة المنزل من أشكال وأحجام مختلفة، وإن أكبرها عبارة عن سطح المنزل الذي يوفر مشاهد بانورامية مذهلة لجبال سان غابرييل.

"La Binocle"، كيبك، كندا

"La Binocle"، كيبك، كندا.

تحتضن قمة جبل في كيبك هذا المنزل الذي يتميز بنوافذة الضخمة التي توفر مناظر بانورامية للمنطقة المليئة بالأشجار.

ويتكون الهيكل الأكبر من غرفة المعيشة، بينما يتكون أصغرهما من غرفتي نوم.

وأتى تصميم المنزل بشكل جزئي بسبب إضافة الأسطح التي تنحدر باتجاه الأسفل بشكلٍ يحد من كمية ضوء الشمس خلال أشهر الصيف الأكثر دفئاً.

"Casa Del Acantilado"، غرناطة، إسبانيا

"Casa Del Acantilado"، غرناطة، إسبانيا.

يُني هذا المنزل تكريماً للمهندس المعماري أنطوني غاودي. ومن تصميم المنزل، يتبين للمرء أن مكان وجوده ألهم شركة الهندسة المعمارية وراء هذا الهيكل، بدلاً من الحد من إبداعهم.

والمنزل ليس مدفوناً في التل فقط، إذ أنه يختبئ تحت سقفٍ مزخرف أيضاً.

وعند رؤيته من الأعلى، فإنه يبدو كجلد تنين أو أمواج البحر.