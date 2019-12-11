دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت العديد من الوسائل الإعلامية خبر بيع موزة ألصقت على الحائط، في "Art Basel Miami Beach"، مقابل 120 ألف دولار.. وانتشر الخبر بشكل سريع وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود فعل مختلفة، كان يتمتع بعضها بحس من الفكاهة.

وبمجرد ما أن قرأت وداد الحارثي خبر الموزة المعلقة على الحائط، تفاجأت من احتمالية دفع الناس مبلغاً مالياً كبيراً مقابل هذا العمل الفني. وبدورها، قررت استبدال الموزة بكيس من رقائق بطاطس "سلطنة عمان"، وعرضه للبيع مقابل 150 ألف ريال عماني.

وكان هذا العمل الفني قد لاقى إعجاب العديد من متابعي وداد الحارثي، فهي أرادت أن تُضحك الناس عن طريق استخدام منتج لا يقدر بثمن، لذلك السعر الذي وضعته مناسباً.

وشاركت العديد من العلامات التجارية في قطاع الغذاء، ردود فعل على خبر الموزة، عن طريق تعليق منتجاتها على الحائط باستخدام الشريط اللاصق.

فيما يلي، إليك أبرز العلامات التجارية التي نشرت صوراً، عبر حساباتها الرسمية، لمنتجات معلقة على الحائط:

مطعم "برجر كنج"

مطعم "KFC"

شركة "كارفور"

Avec nos produits bio, l’art culinaire est à portée de tous. Posted by Carrefour on Monday, December 9, 2019

شركة "هاينز"

مطعم "هارديز"

Still AED 17 #ChickenFillet #Banana دائماً 17 درهم #تشيكن_فيليه #Banana Posted by Hardee's Arabia on Monday, December 9, 2019

شركة "بيبسي"

ويُذكر أن معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة، وهو موجود في باريس، قد قدم عمل الفنان الإيطالي، ماوريزيو كاتيلان، يوم الأربعاء الماضي.

ويتكون العمل الفني، الذي يحمل عنوان "Comedian"، من موزة اُشتُريت من بقالة في ميامي، وشريط لاصق. وقال مؤسس المعرض، إيمانيويل بيروتين، لـCNN، قبل العرض، إن الموزة تمثل "التجارة العالمية والدخول المزدوج، ونوع من الفكاهة"، كما لفت إلى أن الفنان، يحول الأشياء إلى قطع ذات طابع مبهج وناقد في الآن ذاته.