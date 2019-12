View this post on Instagram

Comprising of 1,888 natural pearls, this necklace was a gift from late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan in 1971 to the renowned Egyptian singer Umm Kulthum. Such a gift emphasises the nation’s long history and expertise with the pearl trade, as the region once was the main supplier of pearls to the rest of the world. Discover it in our latest exhibition ‘10,000 Years of Luxury' open until 18 February 2020. #FindYourLuxury __ في العام ١٩٧١ أهدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هذه القلادة، التي تتألف من ١،٨٨٨‬ لؤلؤة طبيعية، للفنانة الكبيرة أم كلثوم.‬ تؤكد هذه الهدية على تاريخ الدولة الطويل وخبرتها في تجارة اللؤلؤ، حيث كانت المنطقة المُصدّر الرئيسي للّؤلؤ في العالم. اكتشف هذه القلادة في أحدث معارضنا، "١٠ آلاف عام من الرفاهية"، المستمر حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠. الرفاهية بعينيك في اللوفر أبوظبي