دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور 75 عاماً، تخطط السلطات المحلية في اليابان لهدم جزء من بناء، كان قد نجا من القنبلة النووية، التي أُسقطت على مدينة هيروشيما، حيث كان مأوى مؤقت للضحايا.

اعتُبر مستودع ملابس الجيش سابقاً، أحد أكبر المباني، التي هُجرت بعد أن أسقط الجيش الأمريكي القنبلة النووية على المدينة اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.

وكان مصير 90% من مباني هيروشيما إما التضرر أو الدمار الشامل من الانفجار، وفقاً لحملة نزع السلاح النووي.

ويتألف المستودع من 4 مبان، يصل ارتفاع كل منها إلى 15 متراً. وتعود ملكية 3 مبان منها، تبلغ مساحتها حوالي 5600 متر مربع، إلى حكومة هيروشيما.

وبالنسبة إلى البناء الرابع من المستودع، فتبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع، حيث تملكه الحكومة الوطنية، وفقاً لمركز Hiroshima Peace Media Center. وبذلك، بقي المستودع مهجوراً منذ عام 1997.

وبدورها، اقترحت حكومة هيروشيما هدم مبنيين من المستودع لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وذلك بعد أن كشفت دراسة حديثة عن احتمالية تعرضهما لخطر الانهيار، في حال وقوع زلزال كبير.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها السلطات المحلية عام 2017،أن المستودع "كان معرضاً لخطر انهيار كبير"، في حال وقوع زلزال تبلغ قوته 6 على مقياس ريختر. والسبب هو أن البناء مدعوم بعدد قليل من الجدران.

تشجعت السلطات في هيروشيما على اتخاذ مثل هذا القرار، بعد وقوع زلزال بقوة 5.3 العام الماضي، مما أدى إلى إتلاف الطرق والمباني في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع شبكة CNN، قال المسؤول الإداري في حكومة هيروشيما، تايكي أداتشي، إنه سيكون مكلفاً جداً إذا أُضيفت ميزات تجعل البناء قادراً على مقاومة الزلازل، إذ يمكن أن تصل التكلفة المادية إلى 76.7 مليون دولار.

وبالنسبة إلى الحل المقترح، فهو هدم وحدتين من المستودع، مع الحفاظ على تصميم البناء الأكثر أهمية، من خلال تعزيز سقفه وجدرانه، مما يعادل حوالي 7.3 مليون دولار فقط.

ولم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، إذ تدعو الحكومة جميع المواطنين لطرح آرائهم حول اقتراح الهدم حتى شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.