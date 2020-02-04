أول فستان في العالم يعمل بشبكة الجيل الخامس "5G" يصنع التاريخ
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" الكثير من الإطلالات الزاهية والأنيقة. ومن الفساتين التي شدّت انتباه الحضور هي فستان يعمل بشبكة الجيل الخامس "5G"، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم.
ووسط الإطلالات المتنوعة على السجادة الحمراء، برز فستان بلونه الأزرق الفاتح.
ولكن، لم يكن تصميمه ما جذب الأنظار فحسب، فهو يُعتبر أيضاً أول فستان يعمل بتقنية الجيل الخامس "5G" الداعمة للواقع المعزز.
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We’re going to be making history this Sunday at the #EE BAFTAs with the world’s first 5G-powered AR dress – designed by @RichardMalone using ethically sourced fabric including recycled regenerative ocean waste and recycled wool. Spectators outside the Royal Albert Hall will see the dress come to life via the Samsung Galaxy Fold 5G - but you can join in at home by watching our LIVE STREAM from 4pm on Sunday the 2nd February. Make sure to watch on our Twitter as the future of fashion is revealed by EE and @MayaJama! You can try the magic of AR for yourselves, using the EE BAFTA Lashes Instagram Lens - available to try now on our profile.
وقامت مقدمة البرامج التلفزيونية والإذاعية، مايا جاما، بارتداء هذا الفستان الفريد من نوعه.
ويتميز الفستان بأكمامه الطويلة، وزُينت منطقة الكتفين فيه بطبقات من القماش.
ورغم ضيق الفستان من الأعلى، إلا أنه يبدأ الانسدال بنعومة من منطقة الخصر ليصل إلى الأرض.
وتحول هذا الفستان إلى حقيقة على يد المصمم ريتشارد مالون وشركة الاتصالات الرقمية البريطانية "EE".
وخلال حديثها عن الفستان عبر موقع "إنستغرام"، ذكرت الشركة أنه صُنع باستخدام قماش تم الحصول عليه من مصادر مستدامة، وهي تتضمن نفايات المحيطات التي تمت إعادة تدويرها، والصوف المُعاد تدويره أيضاً.