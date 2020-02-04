إيما واتسون بشكل جديد في مشروع "البحث عن جولييت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" الكثير من الإطلالات الزاهية والأنيقة. ومن الفساتين التي شدّت انتباه الحضور هي فستان يعمل بشبكة الجيل الخامس "5G"، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم.

ووسط الإطلالات المتنوعة على السجادة الحمراء، برز فستان بلونه الأزرق الفاتح.

ولكن، لم يكن تصميمه ما جذب الأنظار فحسب، فهو يُعتبر أيضاً أول فستان يعمل بتقنية الجيل الخامس "5G" الداعمة للواقع المعزز.

وقامت مقدمة البرامج التلفزيونية والإذاعية، مايا جاما، بارتداء هذا الفستان الفريد من نوعه.

ويتميز الفستان بأكمامه الطويلة، وزُينت منطقة الكتفين فيه بطبقات من القماش.

ورغم ضيق الفستان من الأعلى، إلا أنه يبدأ الانسدال بنعومة من منطقة الخصر ليصل إلى الأرض.

وتحول هذا الفستان إلى حقيقة على يد المصمم ريتشارد مالون وشركة الاتصالات الرقمية البريطانية "EE".

وخلال حديثها عن الفستان عبر موقع "إنستغرام"، ذكرت الشركة أنه صُنع باستخدام قماش تم الحصول عليه من مصادر مستدامة، وهي تتضمن نفايات المحيطات التي تمت إعادة تدويرها، والصوف المُعاد تدويره أيضاً.