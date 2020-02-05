الكشف عن مرحاض من الماس بقيمة مليون دولار في دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما قد سمعت عن العديد من الأطباق المغطاة بالذهب حول العالم، أو مختلف الأشياء المصنوعة من هذا المعدن النفيس. ولكن، هل سبق أن سمعت عن مرحاض مصنوع من الألماس؟

وفي عام 2019، كُشف عن هذا المرحاض الألماسي، لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد "CIIE".

تم الكشف عن المرحاض الألماسي لأول مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد "CIIE".

ويتواجد هذا المرحاض الفريد، والذي صنع على يد العلامة التجارية السويسرية "Coronet"، في دبي الآن ضمن معرض فنون "المتحف المذهل" (The Amazing Museum & Art Gallery).

مرحاض يحمل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس

وفي حديثه عن المرحاض الألماسي، أوضح رئيس شركة "آرون شوم للمجوهرات" ومؤسس "Coronet"، آرون شوم، أن المرحاض يتضمن 40 ألف و815 ماسة مجموعها 334.68 قيراطاً، وتبلغ قيمته 1.28 مليون دولار، وفقاً لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

حقق المرحاض رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في عام 2019.

وعمل على المرحاض 10 حرفيين من الشركة التي يرأسها شوم، واستغرقت عملية صنعه فترة 3 أشهر.

وفي عام 2019، حقق المرحاض رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بسبب احتضانه لـ"أكبر عدد من الماسات الموضوعة على مرحاض".

تبدو الماسات في المرحاض وكأنها "تطفو" في الهواء.

وأشار شوم إلى أن مادة شفافة تُستخدم في صناعة الزجاج المضاد للرصاص، تحيط بالماسات المستخدمة، ويسمح ذلك بتفاعل ديناميكي للضوء مع الماس أثناء السماح بتدفق الضوء. وتبدو الماسات وكأنها تطفو في وسط الهواء، وينتج عن ذلك وجود تأثير أكبر للماسات التي تلمع وتتألق بجاذبية لا نهائية للأبد.

وأتى الإلهام من وراء المرحاض الألماسي من كلمات أغنية عنوانها "مرحاض" للمغني آندي لاو من هونغ كونغ، والتي تقول إن "المرحاض صديقك".

وأكّد شوم أن هذه "القطعة الفنية" ليست للبيع، لأنه عمل بمعنى بالنسبة إليه.

معرض فنون "المتحف المذهل"

معرض فنون "المتحف المذهل" في دبي.

ويُعد المرحاض الألماسي أحدث إضافة إلى معرض فنون "المتحف المذهل"، الذي يترأسه شوم أيضاً.

وحط هذا المعرض رحاله في دبي مؤخراً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في إطار جولة عالمية لمنتجات علامة "Coronet" التجارية.

ومن المنتجات التي يتضمنها المعرض هي آلة غيتار مرصعة بالألماس والذهب، والتي دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأثمن غيتار في العالم، إضافةً إلى غلاف هاتف "آيفون" مرصع بالماس، وقطعة صولجان تحتوي على أكبر عدد من المجوهرات، وساعة تتضمن أكبر عدد من الماسات، وفقاً لما ذكرته الوكالة.