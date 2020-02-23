دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "بكيزة وزغلول"، ثنائي معروف جداً في أحد أشهر المسلسلات المصرية، وتسترجع رسامة كاريكاتير مصرية شخصيات مسلسل وفيلم "بكيزة وزغلول" وتجمعها بمشروع يسلط الضوء على أحد علامات وروائع التلفزيون والسينما المصرية بفترة الثمانينيات والتسعينيات، فهل تتذكر هذه الشخصيات؟

ويعد مسلسل "بكيزة وزغلول" من أشهر المسلسلات الكوميدية في مصر، والذي لا يزال عالقاً بأذهان المشاهدين حتى اليوم.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية بكيزة الدرملي التي جسدتها الفنانة سهير البابلي

وتقول الرسامة الكاريكاتيرية المصرية آمال سمير، لموقع CNN بالعربية، إن مشروع رسم شخصيات مسلسل "بكيزة وزغلول" كان جزءاً من تحدٍ فني عبر مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضم عدداً من الرسامين وتقدم في كل أسبوع موضوع موحد للرسم.

رسم كاريكاتير لشخصية زغلول العشماوي التي جسدتها الفنانة إسعاد يونس

وعندما وقع الاختيار على مسلسل "بكيزة وزغلول" كموضوع للتحدي، شاركت سمير برسمتها الكاريكاترية لشخصية "زغلول العشماوي"، التي رسمتها منذ نحو 4 أعوام.

وقررت سمير أن تستكمل رسم باقي الشخصيات بعد أن طلب منها متابعيها رسم شخصية بكيزة الدرملي، وعلمت بأن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس تتابع الأعمال الفنية الخاصة بالمسلسل.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية الدكتور عمر خالد التي جسدها الفنان صلاح قابيل بمسلسل "بكيزة وزغلول"

وأضافت سمير أن المنافسة القوية بالتحدي الفني وشغفها بالمسلسل والفيلم هو ما حفزها لاستكمال رسمها الكاريكاتري، كما أنها وجدت الدعم من الفنانة إسعاد يونس، التي نشرت أناملها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرم"، وأثنت على رسمها.

ومن وجهة نظر سمير، يُعد مسلسل وفيلم "بكيزة وزغلول" من روائع الكوميديا النسائية، وبرأيها أن اختيار شخصيات المسلسل والفيلم كان موفقاً للغاية، بحسب ما قالته.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية دكتور هشام التي جسدها الفنان مصطفى متولي بمسلسل "بكيزة وزغلول"

وأشارت سمير إلى أنها استطاعت رسم الشخصيات اعتماداً على طبيعتها الكرتونية الكاريكاتيرية.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية خادمة بكيزة هانم، صفية، التي جسدتها الفنانة زوزو نبيل بمسلسل "بكيزة وزغلول"

وأرادت سمير أن يتضمن مشروعها رسومات كاريكاتيرية للشخصيات التي تُعرف بـ"الكومارس"، سواء من المسلسل أو الفيلم.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية طلعت الرشيدي المحامي التي جسدها الفنان حسن مصطفى بمسلسل "بكيزة وزغلول"

وبعد امتداد فترة التحدي إلى أسبوعين، استطاعت سمير كذلك رسم العديد من الشخصيات المفضلة لها من الفيلم، الذي يحمل عنوان "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، بحسب ما ذكرته.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية شؤوب القنطاوي التي جسدها الفنان وحيد سف بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"

وشعرت سمير وكأنها تستمع إلى عبارات الشخصيات المضحكة خلال عملها على المشروع، والتي لا تمل من إعادة سماعها خلال مشاهدتها للمسلسل أو الفيلم مع بناتها، التي نقلت إليهن حبها للشخصيات، بحسب ما قالته.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية هيكل باشا التي جسدها الفنان أسامة عباس بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"

وترى سمير أن المسلسل والفيلم يمثلان حالة من الحنين إلى الماضي، لأحد علامات وروائع التلفزيون والسينما المصرية وخاصةً بفترة الثمانينيات والتسعينيات، بحسب ما ذكرته.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية زوج بكيزة ووالد زغلول، العشماوي، التي جسدها الفنان حافظ أمين بمسلسل "بكيزة وزغلول"

ويجمع مسلسل "بكيزة وزغلول" الكوميدي، الذي أنتج عام 1986، العديد من المفارقات والمواقف الطريفة بين بكيزة هانم الدرملي، سيدة المجتمع الغنية والأنيقة والراقية، وزغلول العشماوي، الفتاة الفقيرة التي جاءت من أجل حقها في ميراث والدها.

وبعد وفاة زوجها الثري المسن، العشماوي، تفاجأت "بكيزة الدرملي"، التي تجسدها سهير البابلي، بابنته "زغلول"، التي تجسدها إسعاد يونس، والتي عاشت في الفقر بعيداً عن والدها.

رسمة كاريكاتيرية لشخصية الخواجة سام التي جسدها الفنان أحمد راتب بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"

وتدور أحداث فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، الذي أنتج عام 1988، على عيش بكيزة وزغلول معاً في غرفة فوق السطح، وتعرفهما على أجنبي غامض، ما يدخلهما في مطاردات ويورطهما في جرائم قتل غريبة.