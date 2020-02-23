شخصيات "بكيزة وزغلول" في أحد أشهر المسلسلات المصرية تعود للحياة بمشروع مميز
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "بكيزة وزغلول"، ثنائي معروف جداً في أحد أشهر المسلسلات المصرية، وتسترجع رسامة كاريكاتير مصرية شخصيات مسلسل وفيلم "بكيزة وزغلول" وتجمعها بمشروع يسلط الضوء على أحد علامات وروائع التلفزيون والسينما المصرية بفترة الثمانينيات والتسعينيات، فهل تتذكر هذه الشخصيات؟
ويعد مسلسل "بكيزة وزغلول" من أشهر المسلسلات الكوميدية في مصر، والذي لا يزال عالقاً بأذهان المشاهدين حتى اليوم.
وتقول الرسامة الكاريكاتيرية المصرية آمال سمير، لموقع CNN بالعربية، إن مشروع رسم شخصيات مسلسل "بكيزة وزغلول" كان جزءاً من تحدٍ فني عبر مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضم عدداً من الرسامين وتقدم في كل أسبوع موضوع موحد للرسم.
وعندما وقع الاختيار على مسلسل "بكيزة وزغلول" كموضوع للتحدي، شاركت سمير برسمتها الكاريكاترية لشخصية "زغلول العشماوي"، التي رسمتها منذ نحو 4 أعوام.
وقررت سمير أن تستكمل رسم باقي الشخصيات بعد أن طلب منها متابعيها رسم شخصية بكيزة الدرملي، وعلمت بأن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس تتابع الأعمال الفنية الخاصة بالمسلسل.
وأضافت سمير أن المنافسة القوية بالتحدي الفني وشغفها بالمسلسل والفيلم هو ما حفزها لاستكمال رسمها الكاريكاتري، كما أنها وجدت الدعم من الفنانة إسعاد يونس، التي نشرت أناملها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرم"، وأثنت على رسمها.
ومن وجهة نظر سمير، يُعد مسلسل وفيلم "بكيزة وزغلول" من روائع الكوميديا النسائية، وبرأيها أن اختيار شخصيات المسلسل والفيلم كان موفقاً للغاية، بحسب ما قالته.
وأشارت سمير إلى أنها استطاعت رسم الشخصيات اعتماداً على طبيعتها الكرتونية الكاريكاتيرية.
وأرادت سمير أن يتضمن مشروعها رسومات كاريكاتيرية للشخصيات التي تُعرف بـ"الكومارس"، سواء من المسلسل أو الفيلم.
وبعد امتداد فترة التحدي إلى أسبوعين، استطاعت سمير كذلك رسم العديد من الشخصيات المفضلة لها من الفيلم، الذي يحمل عنوان "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، بحسب ما ذكرته.
وشعرت سمير وكأنها تستمع إلى عبارات الشخصيات المضحكة خلال عملها على المشروع، والتي لا تمل من إعادة سماعها خلال مشاهدتها للمسلسل أو الفيلم مع بناتها، التي نقلت إليهن حبها للشخصيات، بحسب ما قالته.
وترى سمير أن المسلسل والفيلم يمثلان حالة من الحنين إلى الماضي، لأحد علامات وروائع التلفزيون والسينما المصرية وخاصةً بفترة الثمانينيات والتسعينيات، بحسب ما ذكرته.
ويجمع مسلسل "بكيزة وزغلول" الكوميدي، الذي أنتج عام 1986، العديد من المفارقات والمواقف الطريفة بين بكيزة هانم الدرملي، سيدة المجتمع الغنية والأنيقة والراقية، وزغلول العشماوي، الفتاة الفقيرة التي جاءت من أجل حقها في ميراث والدها.
وبعد وفاة زوجها الثري المسن، العشماوي، تفاجأت "بكيزة الدرملي"، التي تجسدها سهير البابلي، بابنته "زغلول"، التي تجسدها إسعاد يونس، والتي عاشت في الفقر بعيداً عن والدها.
وتدور أحداث فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، الذي أنتج عام 1988، على عيش بكيزة وزغلول معاً في غرفة فوق السطح، وتعرفهما على أجنبي غامض، ما يدخلهما في مطاردات ويورطهما في جرائم قتل غريبة.