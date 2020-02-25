لم يحضره أي شخص.. ما سبب غياب الجمهور عن عرض أزياء "أرماني"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أن مجموعة جورجيو أرماني كانت ستتلقى الإعجاب والتصفيقات الحارة من الحضور في حال كان هناك جمهور. وبدلاً من ذلك، قامت دار الأزياء الإيطالية بإرسال عارضات الأزياء إلى مدرج أزياء في مسرح فارغ، وذلك بسبب تفشّي فيروس كورونا الجديد في إيطاليا.

وعندما أتى الأمر إلى عرضها لخريف وشتاء 2020، قررت دار "أرماني" للأزياء بثّ الحدث بشكل مباشر، وذلك كإجراء وقائي لـ"دعم الجهود الوطنية في حماية الصحة العامة"، وفقاً لما قالته العلامة التجارية الأحد.

قررت دار"أرماني" للأزياء بثّ عرضها لخريف وشتاء 2020 بشكل مباشر، وذلك كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وظهر جورجيو أرماني بنفسه بعد العرض الذي استمر لمدة 16 دقيقة لينحني أمام الجمهور الذين شاهدوا العرض عبر الإنترنت.

تأثر 100 ألف شخص بسبب القيود المفروضة

وتُكافح إيطاليا أكبر حالة تفشي لفيروس كورونا الجديد خارج آسيا، إذ تم تأكيد وجود 219 حالة في البلاد، وفقاً لما قاله أنجيلو بوريلي من وكالة الحماية المدنية في مؤتمر صحفي الإثنين.

ومن بين تلك الحالات، توفي 5 أشخاص، بينما تعافى شخص واحد.

وفرضت السلطات عمليات إغلاق شاملة في شمال إيطاليا، بما في ذلك فرض حظر على المناسبات العامة أثناء سعي السلطات للعثور على "المريض صفر"، أي الناقل الذي جلب الفيروس إلى البلاد.

تم تأجيل أسبوع شنغهاي للأزياء في الصين إلى أجل غير مُسمى بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتؤثر القيود التي تهدف إلى إيقاف انتشار الفيروس على حوالي 100 ألف شخص، ويتواجد 70 ألف منهم في إقليم لومباردي، بينما يتواجد 30 ألف منهم في منطقة فينيتو، وفقاً لما ذكرته وكالة الحماية المدنية الإثنين.

وامتد الحظر المفروض على الأحداث العامة إلى ميلانو، حيث عرض العشرات من المصممين مجموعاتهم خلال أسبوع الموضة في المدينة، والذي استمر بين 18 إلى 24 فبراير/شباط.

وكانت العروض الأخرى، التي نُظمت في وقت سابق في الجدول، قد دعت الجماهير لحضورها.

تأثير فيروس كورونا الجديد على أسابيع الموضة العالمية

وتُعد ميلانو أحدث مركز للأزياء يتأثر بسبب فيروس كورونا الجديد.

وتم تأجيل أسبوع شنغهاي للأزياء إلى أجل غير مُسمى بسبب تفشي الفيروس في الصين، وكان من المفترض أن يُنظم الحدث من 2 مارس/آذار إلى 1 إبريل/نيسان.

ومن المتوقع ألا يشارك ما لا يقل عن ألف شخص من المراسلين المختصين في الأزياء، والمشترين، والمصممين الصينيين في شهر الموضة لهذا العام، أي خلال فترة فبراير/شباط التي يعرض المصممون فيها مجموعاتهم في مدن الأزياء الأكثر تأثيراً في العالم، وفقاً لغرفة الأزياء الإيطالية (CNMI).

والمستهلكون الصينيون هم جزء لا يتجزأ من نجاح صناعة الأزياء، وهم أكبر المنفقين في العالم، ومن المحتمل أن تنخفض عائدات علامات الأزياء الأوروبية من دون دعمهم.

وقامت غرفة الأزياء الإيطالية بسلسلة من المبادرات الرقمية لضمان مشاركة المُطّلعين الصينيين في مجال الأزياء عن بعد، مثل الأحداث التي يتم بثّها بشكل مباشر.

ومن المقرر أن تبدأ أسابيع الموضة في سيؤول وطوكيو في 16 مارس/آذار.