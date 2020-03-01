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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الإرتباك والوحدة، هذا ما شعرت به المصورة المقيمة في شانغهاي، نيكوكو تشان، عندما تجولت بين شوارع مدينتها وهي واحدة من أكبر مدن الصين. وخلال مشروع فوتوغرافي باسم "مدينة شخص واحد" (One Person City)، توثق المصورة مساحات المدينة الفارغة بشكل مخيف عقب تفشّي فيروس كورونا الجديد.

وقررت المصورة الاحترافية نيكوكو تشان، المقيمة في شنغهاي، توثيق تأثير تفشّي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في مدينتها بعد عدة أيام من إغلاق مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية التي تُعد مصدر الفيروس.

يوثق مشروع "مدينة شخص واحد" (One Person City) الفوتوغرافي للمصورة نيكوكو تشان تأثير فيروس كورونا الجديد على مدينة شنغهاي الصينية.

ومع أن تشان لم تعرف ما تتوقعه عند مباشرتها في العمل على المشروع، إلا أنها تفاجأت عندما وجدت نفسها وحيدة في العديد من مناطق شنغهاي التي تكون من الأكثر ازدحاماً بالناس في العادة.

شعرت كما لو أنها كانت "الشخص الوحيد" في شنغهاي

وثقت المصورة المشروع بين 26 يناير/كانون الثاني و9 فبراير/شباط من عام 2020.

وبدأ مشروع "مدينة شخص واحد"، الذي وثقته المصورة بين فترة 26 يناير/كانون الثاني و9 فبراير/شباط، بدافع الفضول، إذ أنها أرادت مراقبة كيف سيكون رد فعل مدينة شنغهاي الصاخبة في وجه عدم اليقين.

أطلقت المصورة اسم "مدينة شخص واحد" على مشروعها لأنها شعرت أنها كانت فعلاً الشخص الوحيد في المدينة أثناء تجولها في شنغهاي.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت تشان: "يبلغ عدد سكان شنغهاي 24 مليون نسمة، ولذلك، من المربك تماماً أن تكون الشخص الوحيد الذي يمكن رؤيته في محطة مترو رئيسية، ومركز تجاري ضخم، ووجهة سياحية شهيرة".

وصادفت المصورة عدد قليل جداً من الأشخاص الذين كانوا عادةً من عمال النظافة، أو التوصيل.

وعندما يتعلق الأمر بتسميتها للمشروع، قالت تشان: "تُسمى السلسلة مدينة شخص واحد لأنني شعرت حقاً أنني كنت الشخص الوحيد في المدينة في مختلف الأوقات".

وصادفت المصورة عدد قليل جداً من الأشخاص الذين كانوا من عمال النظافة، أو التوصيل.

"لا ينبغي أن تكون أي مدينة فارغة إلى هذه الدرجة"

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني، تم إغلاق مدينة ووهان الصينية التي تُعد مصدر فيروس كورونا الجديد "Covid-19".

وترى تشان أن الصور التي وثقتها مهمة، لأنها توضح تأثير الفيروس على الشعب الصيني.

وترى المصورة أن رؤية المساحات الفارغة، والمصممة لدعم كثافة السكان في المدينة، سوف تساعد في إعطاء المشاهدين نظرة ثاقبة حول مدى تعطيل هذا الفيروس لحياة الأفراد.

ترى المصورة أن مشروعها يعطي طابعاً إنسانياً للموقف.

وأوضحت تشان أن المشروع يهدف إلى "إضفاء بعض الطابع الإنساني على الموقف من خلال تقديم إحساس صادم يُبيّن أن هناك خطب ما. ولا ينبغي أن تكون أي مدينة فارغة إلى هذه الدرجة أبداً".

وعند مشاهدة الأخبار، تجتاح مختلف المنصات مشاهد تركز على المرضى في المستشفيات، إضافةً إلى الطواقم الطبية.

مشهد لمركز تجاري فارغ من مشروع "مدينة شخص واحد" (One Person City).

ورغم أن أولئك الأشخاص هم جزء أساسي من القصة، إلا أن تلك المشاهد لا تُمثل حقيقة الشخص "العادي" في الصين، بحسب تعبير المصورة.

تسبب فيروس كورونا بحرمان الصينيين مما ينبغي أن يكون أسعد وقت في العام، وفقاً للمصورة.

وأوضحت تشان أن معظم الأشخاص في الصين يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

مشهد لـ"حديقة يويوان" في شنغهاي في عام 2014 وهي تزدحم بالأشخاص.

ومع أنه من المستحيل التقاط ما يبدو عليه ملايين الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي الذاتي، إلا أنه من الممكن التقاط التأثير على المدن عندما والتي يختفي جميع سكانها "بين عشيّة وضحاها"، بحسب تعبيرها.

ناطحات السحب في شنغهاي وهي تطل على شوارع فارغة من الأشخاص.

ويُقدم المشروع وجهة نظر مختلفة لما يبدو عليه الخوف والقلق، بحسب ما قالته المصورة.

وأشارت تشان إلى أن المشروع سيبقى مستمراً إلى اليوم الذي ستُنهي فيه سلسلة "مدينة شخص واحد".