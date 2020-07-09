منذ 120 ألف عام.. هذه الزينة التي كان يرتديها البشر قديماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البشر في العصر الحديث ليسوا الوحيدين الذين يحبون وضع المجوهرات.

ووفقاً لدراسة جديدة، كان البشر في عصور ما قبل التاريخ يستخدمون الأصداف كالخرز على الخيط، لصنع ما يُعرف اليوم باسم القلادة، منذ أكثر من 120 ألف عام.

وعُثر على هذه الأصداف مباشرة تحت قبور بشرية في كهف القفزة في اسرائيل. ومن أجل الدراسة، التي نشرت في مجلة "PLOS ONE" يوم الأربعاء، جمع الباحثون الأنواع ذاتها من الأصداف الموجودة في الكهف وأجروا تجارب عليها.

وقالت دانييلا بار يوسف ماير، وهي مديرة مجموعات علم الحفريات والآثار، في متحف "Steinhardt Museum of Natural History"، بجامعة تل أبيب، إنها واحدة من أقدم أنواع الحلي التي صنعها البشر.

وأوضحت بار يوسف ماير أنها وجدت أيضا مغرة ملطخة على أربعة من الأصداف الخمس التي تم فحصها.

وقالت بار يوسف ماير: "استخدمت المغرة لتلوين المواد المختلفة باللون الأحمر، وكثيراً ما كان يستخدمها البشر من عصور ما قبل التاريخ، ربما لطلاء أجسادهم، أو معالجة الجلود وغيرها"، مضيفة: "من المحتمل أن يكون إعطاء الأصداف لوناً أحمراً له معان رمزية أيضاً".

وبحسب ما ذكرت بار يوسف ماير، ربما تحمل هذه الأصداف معنى أكبر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يضعونها، إذ قالت: "ربما تشير إلى هوية المجموعة التي تحملها، ومكانتها في المجتمع، أو قد تعكس بعض المعتقدات".

وقالت بار يوسف ماير إن البشر الذين جمعوا الأصداف هم من نوع الـ"هومو"، أي الإنسان العاقل، حيث تطوروا في أفريقيا قبل فترة تتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف عام، وهاجروا شمالاً إلى أوروبا وشرقاً إلى آسيا.

وجع الباحثون أيضاً العديد من الأصداف التي وُجدت في كهف ميسيلية، في اسرائيل.

وبحسب الدراسة، يعود تاريخ تلك الأصداف إلى 160 ألف سنة مضت، ولم يظهر أي مؤشر على تلاعب البشر بها.