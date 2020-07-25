في تايوان.. ثنائي عجوز يدير مغسلة ويسحر مواقع التواصل عبر التأنق بملابس زبائنه المنسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح هذا الثنائي الكبير في السن الذي يمتلك مغسلة أحدث خبر متداول في تايوان، وذلك عبر نشر ه صور تُظهره متألقا بارتداء الملابس التي تركها زبائنه خلفهم.
وبعد قضاء عقود في إدارة مغسلة في مدينة تايتشونغ الساحلية في تايوان، اجتاح الثنائي هسو شو إير، التي تبلغ من العمر 84 عاماً، وزوجها تشانغ وان جي، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، موقع "إنستغرام"، وذلك بعد أن قام حفيدهما، والذي يقوم بتصميم إطلالتهما أيضاً، بإنشاء حساب لهما في يونيو/حزيران.
وتُعتبر أي قطع ملابس متروكة في المتجر لأكثر من عام ملكاً للمحل.
ويتموضع الثنائي أمام الكاميرا مرتديا ملابس من طراز عتيق، تتضمن إكسسوارات مثل القبعات، والنظارات الشمسية.
ويميل الثنائي نحو مظهر أكثر شبابية، فيمكن رؤيتهما وهما يرتديان قمصان من علامة "أديداس" على سبيل المثال.
وقال وان جي، الذي يُدير تجارته منذ 70 عام: "لقد كانت فكرة حفيدي"، ولم يعرف وان جي ما إذا كانت ستكون له ردة فعل إيجابية في البداية، بل إنه تسائل: "هل سيرغب أي شخص بالنظر إلى هذا؟".
ولكن، يبدو أنهما أثاروا اهتمام العديد من الأشخاص.
وبعد شهر واحد فقط من الانضمام لـ"إنستغرام"، حصل الزوج على أكثر من 130 ألف متابع.
وأعرب عبر الإثنان عن امتنانها ودهشتهما من شعبية الحساب، فقال وان جي: "لم أكن أعتقد أن الأشخاص سيحبونه"، ثم أضافت شو إير: "معرفة أن الأشخاص لا يزالون يحبونني تجعلني أشعر أن لدي المزيد من الأحفاد والحفيدات".
وقال حفيد الثنائي، ريف تشانغ، إنه أراد من الأشخاص معرفة أن عمر المرء لا يشكل عائقاً أمام الاستمتاع بالأزياء.
وجاءت هذه الفكرة بعد أن رأى أن جده وجدته يشعران بالملل في العمل.
وقال تشانغ، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، إن إطلالة الثنائي تختلف عما اعتادا عليه.
واعتاد جده على ارتداء بدلة، وكان السبب وراء ذلك رغبته من الأشخاص أن يروا أنه يستطيع غسل وكوي الملابس بشكل مناسب، وهو يرى أن البدلة تُظهر احترافيته.
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وعندما يأتي الأمر لجدته، قال تشانغ: "عندما كانت جدتي شابة، كانت فتاة أنيقة".
وأما الآن، فهي تهتم بكون الملابس مريحة بشكل أكبر، وفقاً لما ذكره.