دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح هذا الثنائي الكبير في السن الذي يمتلك مغسلة أحدث خبر متداول في تايوان، وذلك عبر نشر ه صور تُظهره متألقا بارتداء الملابس التي تركها زبائنه خلفهم.

وبعد قضاء عقود في إدارة مغسلة في مدينة تايتشونغ الساحلية في تايوان، اجتاح الثنائي هسو شو إير، التي تبلغ من العمر 84 عاماً، وزوجها تشانغ وان جي، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، موقع "إنستغرام"، وذلك بعد أن قام حفيدهما، والذي يقوم بتصميم إطلالتهما أيضاً، بإنشاء حساب لهما في يونيو/حزيران.

سحر هذا الثنائي في تايوان مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعتبر أي قطع ملابس متروكة في المتجر لأكثر من عام ملكاً للمحل.

ويتموضع الثنائي أمام الكاميرا مرتديا ملابس من طراز عتيق، تتضمن إكسسوارات مثل القبعات، والنظارات الشمسية.

اجتاح الثنائي هسو شو إير، التي تبلغ من العمر 84 عاماً، وزوجها تشانغ وان جي، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، موقع "إنستغرام" بسبب حفيدهما.

ويميل الثنائي نحو مظهر أكثر شبابية، فيمكن رؤيتهما وهما يرتديان قمصان من علامة "أديداس" على سبيل المثال.

وقال وان جي، الذي يُدير تجارته منذ 70 عام: "لقد كانت فكرة حفيدي"، ولم يعرف وان جي ما إذا كانت ستكون له ردة فعل إيجابية في البداية، بل إنه تسائل: "هل سيرغب أي شخص بالنظر إلى هذا؟".

قام حفيدهما، ريف تشانغ، ببدء هذا الحساب عندما لاحظ أن جده وجدته يشعران بالعمل أثناء العمل.

ولكن، يبدو أنهما أثاروا اهتمام العديد من الأشخاص.

وبعد شهر واحد فقط من الانضمام لـ"إنستغرام"، حصل الزوج على أكثر من 130 ألف متابع.

يقوم حفيدهما بتصميم إطلالتهما.

وأعرب عبر الإثنان عن امتنانها ودهشتهما من شعبية الحساب، فقال وان جي: "لم أكن أعتقد أن الأشخاص سيحبونه"، ثم أضافت شو إير: "معرفة أن الأشخاص لا يزالون يحبونني تجعلني أشعر أن لدي المزيد من الأحفاد والحفيدات".

يتموضع الثنائي أمام الكاميرا وهما يرتديان ملابس من طراز عتيق.

وقال حفيد الثنائي، ريف تشانغ، إنه أراد من الأشخاص معرفة أن عمر المرء لا يشكل عائقاً أمام الاستمتاع بالأزياء.

تتضمن إطلالات الثنائي إكسسوارات مثل القبعات، والنظارات الشمسية.

وجاءت هذه الفكرة بعد أن رأى أن جده وجدته يشعران بالملل في العمل.

وقال تشانغ، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، إن إطلالة الثنائي تختلف عما اعتادا عليه.

واعتاد جده على ارتداء بدلة، وكان السبب وراء ذلك رغبته من الأشخاص أن يروا أنه يستطيع غسل وكوي الملابس بشكل مناسب، وهو يرى أن البدلة تُظهر احترافيته.

وعندما يأتي الأمر لجدته، قال تشانغ: "عندما كانت جدتي شابة، كانت فتاة أنيقة".

وأما الآن، فهي تهتم بكون الملابس مريحة بشكل أكبر، وفقاً لما ذكره.