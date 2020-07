View this post on Instagram

你看看,秀娥的臉真的很會擺! 整理找到2件被遺忘的Adidas,所以今天嘗試兩個人年輕時也沒穿過的運動型態!也是店裡比較意外居然會被遺忘的年輕款式(?)結果萬吉秀娥還是輕鬆駕馭😅從櫃檯把阿公發呆的椅子拉出來讓他們坐著,結果秀娥自己擺了這樣的pose?! 👴🏼萬吉 上衣:主人已領取 褲子:萬吉私服—洗衣服時穿的工作褲 👵🏼秀娥 上衣:5年以上未取女白T 外套:2年以上未取Adidas 棒球外套 褲子:阿嬤私服,年代自己都忘了 💡溫馨提醒|洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is not a barrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder|Don't forget to pick up your laundry.