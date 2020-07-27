بين جيجي حديد وكيندال جينير.. من عارضة الأزياء الأعلى أجراً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل بقاء الكثير منا في منازلنا في ظل جائحة كورونا، قد يكون الآن الوقت الأنسب لإعادة تصميم مساحاتنا الشخصية بعد تجنب الأمر لوقت طويل. وإذا لم يكن لديك أي حافز لفعل ذلك حتى مع كل هذا الوقت بين يديك، فقد يشجعك المنزل الجديد لعارضة الأزياء، جيجي حديد، على ذلك!

وخلال حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، شاركت عارضة الأزياء الأمريكية وفلسطينية الأصل، جيجي حديد، مجموعة من الصور التي تُظهر المنزل الجديد الذي صممته بنفسها، بحسب ما كتبته.

وأشارت حديد عبر إنستغرام إلى أنها أمضت العام الماضي بأكمله في تصميم هذا المنزل، والذي وصفته بأنه "مشروع شغفها"، و"بقعة الأحلام".

وأضافت حديد: "بالطبع تم تجميع كل شيء مباشرةً قبل خضوعي للحجر خارج المدينة.. ولكنني متحمسة لكل الوقت الذي سأمضيه لاستمتع بجميع الزوايا الخاصة التي أُنشئت من قبل بعض المبدعين المفضلين لدي!".

ويتميز منزل عارضة الأزياء بألوانه الزاهية التي لا تفارق زواياه، من غرفة المعيشة، إلى المطبخ، وحتى الحمام.

وإلى جانب التصميم الأنيق لغرفة المعيشة، تبرز لمسة من الشرق الأوسط فيه، وهي الخرزة الزرقاء التي زينت طاولة الغرفة.

ويُؤمن الكثير من الأشخاص بالخرزة الزرقاء لطرد الأرواح الشريرة وإبعاد العين والحسد.

وتزينت المناطق الأخرى من منزلها بأنماط مختلفة، بينما احتضنت بعض الجدران أعمال فنية ملونة.

وبعد تداول تقارير تنص على كون حديد وشريكها، المغني زين مالك، ينتظران طفلاً، أعلنت العارضة في نهاية أبريل/نيسان أنها حامل بالفعل خلال مقابلة مع جيمي فالون في برنامج "The Tonight Show".