في يوم التصوير العالمي 2020.. إليك 5 من أفضل السلاسل الفوتوغرافية

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كريمة مخفوقة وكرز وذبابة و"درون".. ما قصة هذا التمثال في لندن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصادف الأربعاء اليوم العالمي للتصوير لعام 2020. ولذلك، تستعرض CNN بعض من أكثر السلسلات الفوتوغرافية إثارة للاهتمام من بين السلسلات التي سلطت الضوء عليها على مدار آخر 12 شهر.

وسواءً كانوا يعرضون أعمال جديدة، أو يتعمقون في أرشيفاتهم، يعرض هؤلاء المصورون الخمسة تنوع وحيوية التصوير الفوتوغرافي.

تتخيل جاستين كورلاند مدينة فاضلة خاصة بالفتيات

صورة من سلسلة "صور الفتيات".

وخلال سلسلة "صور الفتيات"، تتخيل جاستين كورلاند فتيات هاربات وهن يتجولن في أنحاء المناظر الطبيعية في أمريكا في مدينة فاضلة تضع فيها الفتيات قوانينهن الخاصة بهن.

ورغم التقاط الصور بين عامي 1997 و2002، إلا أنها نُشرت ككتاب هذا العام فقط.

وقالت كورلاند إنه كانت لديها الرغبة في صنع عالم يعكس التضامن النسوي المثالي بين المراهقات.

يستكشف ستيف مكوري العلاقة بين الإنسان والحيوان

يستكشف ستيف مكوري العلاقة بين الإنسان والحيوان في كتابه الجديد "Steve McCurry Animals".

,حصل المصور ستيف مكوري، على لقب مميز بسبب صوره الوثائقية، إذ اشتهر بعد صورة "Afghan Girl"، أو "الفتاة الأفغانية"، التي نُشرت في عام 1985.

ولكن المصور الذي بنى اسماً لنفسه من خلال تغطية الحروب، كان يملك شغفاً خفياً لالتقاط صوراً للحيوانات، والتي أصبحت شخصيات كتابه الجديد "Steve McCurry Animals".

يحتضن أوي ديران التراث النيجيري القديم

ينظر المصور النيجيري أوي ديران إلى صور عائلته القديمة كمصدر للإلهام.

في آخر مشروع له، نظر المصور النيجيري، أوي ديران، إلى صور عائلته القديمة من أجل بعض الإلهام. وانجذب المصور بشكل خاص للملابس الأنيقة التي اعتاد والديه على ارتدائها، بما في ذلك، الزي النيجيري الكلاسيكي التي اعتادت والدته على ارتدائه، والذي يبرز موضة "iro"و "buba"، أي التنورة الملفوفة والقميص المخيط والذي غالباً ما يقترن بـ"جيلي"، أي ربطة الرأس المصنوعة من القماش.

أورلاندو جيلي يبحث عن "الإنجليزية"

استوحيت هذه السلسة، التي تُدعى "Trivial Pursuits"، من الانقسامات الناتجة عن "بريكسيت".

ومن مسابقة خاصة بدحرجة الجبن (مثل ما تبينه الصورة أعلاه)، إلى مسابقة "ركل الزجاجة" السنوية، تُعد هذه بعض من أغرب وسائل التسلية التي وثقها أورلاندو جيلي، الذي يهدف لتوثيق الطريقة التي يستمتع بها الإنجليز بوقتهم.

واستوحيت هذه السلسة، التي تُدعى "Trivial Pursuits"، من الانقسامات الناتجة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو "بريكسيت".

وخلال سلسلته، يهدف المصور توثيق صورة إنسانية لأمة تبحر عبر تاريخها ومكانتها في العالم اليوم.

وقال المصور: "نحن حقاً متشابهون أكثر مما نعتقد".

تتساءل تانيا فرانكو كلاين عما إذا كان بإمكاننا قطع الاتصال حقاً

تتمحور صور سلسلة ""Proceed to the route" حول علاقتنا مع التكنولوجيا.

تجمع سلسلة تانيا فرانكو كلاين المستمرة "Proceed to the Route"، بين القلق المرير، ودفء الحنين إلى الماضي.

وللوهلة الأولى، قد لا يدرك المرء أن هذه المصورة المكسيكية تدرس عصرنا الرقمي الحديث، ولكنها تستخدم الغموض في فحص علاقتنا واعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية.

وقالت المصورة: "لا يمكنك االهروب بشكل كامل والانفصال بشكل كامل من كل شيء"، ثم تتسائل: "كيف يمكنك (العثور على) التوازن؟"